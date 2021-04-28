Tavşan avına tepki
Tarlasında hamile tavsanı avlayan kişilere tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcısı paylaştığı video ile herkesi kaçak avlanmayı önlemek için ihbar etmeye davet etti. İşte sosyal medya kullanıcısının o tepkisi; Bu mevsimde ve bu ay'da.. Bunun adı barbarlıktır caniliktir. Bu cinayetler yurdun her bölgesinde. Sürekli dile getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Görüldüğü üzere yetersiz kalıyoruz. Bu şahıslar işledikleri cinayeti böbürlene böbürlene marifetmiş gibi anlatıyor. ihbar hattı 112..