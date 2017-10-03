Taşkent'te Özbekistan-Rusya İş Forumu düzenlendi

03.10.2017 23:03:05

Özbekistan, Rusya'ya ihraç ettiği meyve sebze ürünlerinin yıllık hacmini bir milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ve Özbekistan Dış Ticaret Bakanı Elyar Ganiyev'in başkanlığında Taşkent'te düzenlenen Özbekistan-Rusya İş Forumu'na, Rus ve Özbek iş adamları ile devlet kurumları yetkilileri katıldı.

Forumda konuşan Ganiyev, bu yıl Özbekistan'ın Rusya'ya ihraç ettiği meyve sebze ürünleri hacminin yüzde 30 oranında arttığını, bu artışta Özbek meyve sebze ürünlerinin Rusya'ya ihracatında gümrük işlemlerinin sadeleştirilmesini sağlayan "yeşil koridor" sisteminin önemli rol oynadığını belirtti.

Ganiyev, taraflar arasındaki ticaretin çeşitlendirilmesi yoluyla iki yıl içerisinde Rusya ve Özbekistan arasındaki yıllık dış ticaret hacminin 8-10 milyar dolara çıkarılmasının planlandığını ifade etti.

Özbekistan'ın yıl sonuna kadar Rusya'ya 500 milyon dolarlık meyve-sebze ürünleri ihraç etmesinin planlandığını dile getiren Ganiyev, yapılacak ortak çalışmalar sonucunda Özbekistan'ın Rusya'ya ihraç ettiği meyve-sebze ürünleri yıllık hacmini bir milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını bildirdi.

Manturov da son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla gelişmesinden dolayı yılın ilk yarısında Rusya'nın yeniden Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı olmayı başardığını kaydetti.

İki ülke dış ticaretindeki bu artışın süreklilik kazanması için taraflar arasında sağlanan mutabakatın ve ortak projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Manturov, ülkesinin bu çerçevede Özbek ortaklarıyla işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Rus-Özbek İş Forumu'nda, petrol-kimya, ulaşım, tarım, tıp, sanayi üretimi alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin ikili anlaşmalar imzalandı.

Resmi verilere göre, halen Özbekistan'da Rus sermayeli bine yakın işletme, Rusya'da ise Özbek sermayesi ile kurulan 569 işletme faaliyet gösteriyor.

Rusya ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi geçen yıl 4,2 milyar dolar olurken, bu rakam yılın ocak-ağustos aylarında 3 milyar doları aştı.