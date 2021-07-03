Taşın işlenerek kaseye dönüşmesi
Taş parçasının işlenerek kaseye dönüşme anı izleyenleri hayran bırakıyor.
Taş parçasının işlenerek kaseye dönüşme anı izleyenleri hayran bırakıyor.
Atatürk'ün Amerikan elçisi J. Grew ile Orman Çiftliği gezisinin restore edilen görüntüleri...
Afet İnan, ABD Büyükelçisi Joseph Grew'in, Türkiye'deki kadınların siyasi haklarını kazanmaları hakkında övgülerini çeviriyor. Atatürk konuya eşlik ediyor sonra hep beraber '(Atatürk) Orman Çiftliği' arazisinde bulunan modern tarım atölyelerini ziyaret ediyorlar. 11 Kasım 1930.