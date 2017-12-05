Taşeron düzenlemesinin detaylarını anlattı

05.12.2017 13:29:41

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan tüm kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alıyoruz" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan tüm işçilerin, sürekli işçi kadrosuna alınacağını aktaran Bakan Sarıeroğlu, "Özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bugün, bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacak. Belediye ve İl Özel İdarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için de yeni bir düzenleme yaptık, bu kardeşlerimiz, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler. 4/C'li kardeşlerimizi de unutmadık, 4/C kapsamında çalışanları, 4/B kadrosuna alıyoruz. Böylece, 4/C kapsamındaki çalışanlarımızın bu sorununa da bir nokta koyuyoruz. Yeni düzenlemenin, 4/C'li kardeşlerimize de hayırlı olmasını diliyorum. Mevsimlik çalışan geçici işçi kardeşlerimizi de unutmadık. Yapacağımız düzenleme ile, bu işçilerimizin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar daha uzatılmasını sağlıyoruz" müjdesini verdi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRSüreci başından sonuna kadar büyük bir özveriyle takip eden Başbakan Binali Yıldırım ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'a teşekkürlerini sunan Sarıeroğlu, "Her fırsatta işçinin hakkını koruyup, gözetleyen, her platformda bunu kararlılıkla dile getiren ve taşeron işçilerimizle ilgili yapılan bu tarihi reformun mimarı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.