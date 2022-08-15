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Tarım Kredi marketlerinde ‘indirim’ yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bazı ürünlerde indirime giden Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde vatandaşlar ilk gün yoğunluğa neden oldu.

2022-08-15 12:31:23

Marketin açılış saatini bekleyen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla indirimli ürünlerden almak için sıraya girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fiyatları düşürün” talimatı üzerine 30'un üzerindeki temel tüketim mallarında indirime gidildi. İndirimin ilk gününde vatandaşlar marketlere yöneldi.

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Yapılan indirimleri olumlu ancak yetersiz bulan vatandaşlar, daha çok indirim beklediklerini ifade etti. Vatandaşlar, ihtiyacı olan ürünleri indirimli almanın mutluluğunu yaşadı.

HANGİ İLLERDE KAÇ TARIM KREDİ MARKETİ VAR?

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