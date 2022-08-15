Tarım Kredi marketlerinde ‘indirim’ yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bazı ürünlerde indirime giden Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde vatandaşlar ilk gün yoğunluğa neden oldu.