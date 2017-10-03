Tarım alanında işbirliği: İmzalar atıldı

03.10.2017 21:15:24

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Tarım ticareti bu iki ülke arasında tarım alanında gelişmeler sağlayacağı gibi kardeşliğimizi de çok iyi bir şekilde, daha da sağlamlaştıracaktır" dedi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Somali Tarım ve Sulama Bakanı Said Hussein Iid ile Bakanlık makamında ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki ülke arasındaki tarımsal işbirliğinin geliştirilmesine yönelik "Tarım Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Bakanlık Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan ve anlaşmanın iki ülke arasında tarım alanında teknik işbirliğini gerçekleştireceğini belirten Bakan Fakıbaba, "Bu kapsamda projelerimiz de var, ayrıca tarım ticareti bu iki ülke arasında tarım alanında gelişmeler sağlayacağı gibi kardeşliğimizi de çok iyi bir şekilde, daha da sağlamlaştıracaktır. Cumhurbaşkanı çok sefer Somali'ye gitmiştir. Somali bizim için çok önemlidir. Çok değerli meslektaşıma yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Konuk Bakan Said Hussein Iid ise, "Türk Tarım Bakanlığı, TİKA ve diğer ilgili tüm birimlerle çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İki bakanlık arasında çok ciddi iş birliğinin başlatılması için anlaşmaya vardık. Projelerin genel kapsamını konuştuk, bu projeler eğitim araştırma ve tarımsal ticaretin geliştirilmesi alanında. İmzalayacağımız anlaşma ile iki ülke arasında işbirliği kapıları açılmış olacak. Türk halkına bu misafirperverlikleri için tekrardan teşekkür ediyorum. Somali halkı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından karşılıklı imzalar atıldı.(Yağmur Yıldız - Mustafa Apaydın /İHA)