Tarihin ilk felaket sığınaklarından biri: Campana piramidi

Campana piramidi, yaklaşık 13 metre)yüksekliğinde ve 7 metre yüksekliğinde platformun üzerine inşa edilen piramidal bir formdan oluşuyor. Toplam yapı yaklaşık 33 bin metreküp bir hacme sahip. Bu durum ise, onu inşa edildiği sırada vadideki en büyük yapı haline getirdi.