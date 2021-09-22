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Tarihin ilk felaket sığınaklarından biri: Campana piramidi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağı geçen hafta 50 yılın ardındam aktif duruma geçti. Lavlar etraftaki evlere kadar ulaşırken 5 bini aşkın kişi bölgeden tahliye edildi, yüzlerce ev zarar gördü. Yanardağ patlamalarına karşı, yaklaşık bin 500 yıl önce yaşayan Maya uygarlılığının etkili bir çözüm ürettiği keşfedildi. Yeni bir araştırma El Salvador'da bulunan Campana piramidinin, son 10 bin yılın en büyük volkan patlamasının ardından gelecek felaketlere karşı sığınmak için inşa edildiği ortaya çıktı.

Tarihin ilk felaket sığınaklarından biri: Campana piramidi
22.09.2021 13:50:48
Tarihin ilk felaket sığınaklarından biri: Campana piramidi

SON 10 BİN YILDAKİ EN BÜYÜK PATLAMA

Günümüzde krater gölü olan Ilopango yanardağında milattan sonra 539 yılında meydana gelen 'Tierra Blanca Joven' patlaması, son 10 bin yılda Orta Amerika'da yaşanan en büyük patlamaydı.

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Tarihin ilk felaket sığınaklarından biri: Campana piramidi

Araştırmacıların bildirdiğine göre, patlamanın ardından havaya yaklaşık 20 kilometrekarelik piroklast salındı ve çevreyi yaklaşık 30 santimetre kalınlığında tortularla kapladı. Piroklast, yanardağın püskürmesi esnasında sıkışmış gazların itmesi ile fırlayan lav kütlelerine deniliyor.

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Tarihin ilk felaket sığınaklarından biri: Campana piramidi

Arkeolog Akira Ichikawa, Ilopango'ya 40 kilometre uzaklıktaki Zapotitán vadisindeki San Andrés'teki Campana piramidini inceledi.

Antiquity dergisinde yapılan çalışma, yapının yıkıcı olaydan sadece 5-30 yıl sonra piroklast malzemesinden inşa edildiğini ve 80 yıl içinde tamamlandığını ortaya koydu.

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Tarihin ilk felaket sığınaklarından biri: Campana piramidi

İNSANLAR GERİ DÖNDÜ

Dr. Ichikawa, “Zamanlama, piramidin yanardağa önlem olarak inşa edildiğini gösteriyor. Tierra Blanca Joven patlamasının büyüklüğü nedeniyle, birçok alanın terk edildiğini ve etkilenen bölgelerin yeniden işgal edilmesinin uzun zaman aldığını düşünüyoruz” dedi.

Bununla birlikte, Ichikawa Campana piramidinin zamanlamasının aynı zamanda, insanların hızla San Andrés bölgesini işgal etmek için geri döndüklerini ve onu çevreleyen vadide yaşamaya başladıklarını gösterdiğni açıkladı.

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Tarihin ilk felaket sığınaklarından biri: Campana piramidi

Campana piramidi,  yaklaşık 13 metre)yüksekliğinde ve 7 metre yüksekliğinde platformun üzerine inşa edilen piramidal bir formdan oluşuyor. Toplam yapı yaklaşık 33 bin metreküp bir hacme sahip. Bu durum ise, onu inşa edildiği sırada vadideki en büyük yapı haline getirdi.

 
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Tarihin ilk felaket sığınaklarından biri: Campana piramidi

Ichikawa, olası dini fonksiyonun yanı sıra Campana piramidinin inşasının sosyal bir işleve de hizmet etmiş olabileceğine inandığını söyledi. 

 

 

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Tarihin ilk felaket sığınaklarından biri: Campana piramidi
Ichikawa, “Ani çevresel değişim, modern toplumun karşı karşıya olduğu sorunlardan biridir. San Andrés gibi siteler bize bu tür olaylar karşısında insan yaratıcılığı, yenilikçilik, adaptasyon, esneklik ve kırılganlık hakkında bilgi verebilir” diye konuştu.
Kaynak: ntv.com.tr
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Tarihin ilk felaket sığınaklarından biri: Campana piramidi
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