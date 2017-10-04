04.10.2017 18:02:08

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İtalyan Assorestauro Birliği ortaklığında düzenlenecek "Tarihi Yapılarda Deprem Risklerinin Yönetimi" uluslararası sempozyumu yarın İstanbul'da başlayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki gün sürecek sempozyumun, Türkiye'nin "Tarihi Yapılar İçin Deprem Risklerinin Yönetimi" konusuna konservasyon konusunda çalışan tüm çevrelerini dahil etmeyi amaçlayan bir içeriğe sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, sempozyumla benzer çalışmalar yapmış ülkelerin konuya ilişkin deneyimlerini ve birikimlerini bilimsel ortamda paylaşmaları ve ileriye yönelik olası işbirliklerinin değerlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Sempozyumla ilgili detaylı bilgi http://organizations.vgm.gov.tr adresinden alınabiliyor.

