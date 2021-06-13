Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler
Onlar, gerek yaptıkları gerekse söyledikleriyle dünyanın kaderini değiştirdiler. Kimi olumlu, kimiyse olumsuz eylemleriyle anıldı. Dünya genelindeki etkileri hala devam eden ünlü tarihi liderlerin hayat dersi niteliğindeki öğütlerini derledik.
1
“Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.”
Mustafa Kemal Atatürk
2
''Barışı savunmak herkesin görevidir.''
Fidel Castro
3
''Tüm mücadeleler kavrandıktan sonra mucizeler mümkündür.''
Mao Zedong
4
''Arkasındaki düşmanı hisseden; önündeki düşmanla savaşamaz.''
Cengiz Han
5
"Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler."
Alija Izetbegovic
6
''Siz bir merdivenin basamaklarını görmeseniz bile, inanç sizin için ilk adımı atar.''
Martin Luther King
7
''Sürekli çaba göstermek potansiyelimizi açığa çıkarmanın anahtarıdır. Güç veya zeka değil...''
Winston Churchill
8
''Bir düşmanla çok sık savaşmamalısın. Yoksa ona tüm savaş sanatını öğretirsin.''
Napolyon Bonapart
9
''Roma'da ikinci adam olmaktansa, bir köyde birinci adam olmayı tercih ederim.''
Julius Ceasar
10
''Sık sık söylenen bir yalan gerçek olur.''
Vladimir Lenin
11
''Zayıf insanlar affetmeyi bilmezler. Affetmek, güçlülere has bir özelliktir.''
Mahatma Gandhi.
12
''Korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir.''
Franklin D. Roosevelt
13
''Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.''
Yavuz Sultan Selim
14
"Yenileceğinden korkan, daima yenilir."
Yıldırım Bayezid
15
''Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.''
Fatih Sultan Mehmet
16
17