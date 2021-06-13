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Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

Onlar, gerek yaptıkları gerekse söyledikleriyle dünyanın kaderini değiştirdiler. Kimi olumlu, kimiyse olumsuz eylemleriyle anıldı. Dünya genelindeki etkileri hala devam eden ünlü tarihi liderlerin hayat dersi niteliğindeki öğütlerini derledik.

Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler
13.06.2021 16:04:15
Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler
1
Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

“Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.”

Mustafa Kemal Atatürk

2
Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

''Barışı savunmak herkesin görevidir.''

Fidel Castro

3
Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

''Tüm mücadeleler kavrandıktan sonra mucizeler mümkündür.''

Mao Zedong

4
Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

''Arkasındaki düşmanı hisseden; önündeki düşmanla savaşamaz.''

Cengiz Han

5
Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

"Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler."

Alija Izetbegovic

6
Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

''Siz bir merdivenin basamaklarını görmeseniz bile, inanç sizin için ilk adımı atar.''

Martin Luther King

7
Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

''Sürekli çaba göstermek potansiyelimizi açığa çıkarmanın anahtarıdır. Güç veya zeka değil...''

Winston Churchill

8
Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

''Bir düşmanla çok sık savaşmamalısın. Yoksa ona tüm savaş sanatını öğretirsin.''

Napolyon Bonapart

9
Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

''Roma'da ikinci adam olmaktansa, bir köyde birinci adam olmayı tercih ederim.''

Julius Ceasar

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Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

''Sık sık söylenen bir yalan gerçek olur.''

Vladimir Lenin

11
Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

''Zayıf insanlar affetmeyi bilmezler. Affetmek, güçlülere has bir özelliktir.''

Mahatma Gandhi.

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Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

''Korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir.''

Franklin D. Roosevelt

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Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

''Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.''

Yavuz Sultan Selim

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Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

"Yenileceğinden korkan, daima yenilir."

Yıldırım Bayezid

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Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler

''Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.''

Fatih Sultan Mehmet

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Tarihi liderlerden ders niteliğinde öğütler
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