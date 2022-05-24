Ziştovi Antlaşması | Ziştovi antlaşması hangi devletler arasında imzalandı? Ziştovi Antlaşmasının önemi nedir?

Ziştovi Antlaşması | Ziştova antlaşması bir barış antlaşması olarak imzalanmıştı. Peki ama hangi tarihlerde, hangi devletler arasında yapıldı? Ziştovi Antlaşmasının önemi nedir? Ziştovi Antlaşması kim kazandı? ve neden yapıldı? Anlaşma hangi padişah döneminde imzalandı? İşte bütün detaylar...

Ziştova antlaşması bir barış antlaşması olarak imzalanmıştı. Peki ama hangi tarihlerde, hangi devletler arasında yapıldı? Ziştovi Antlaşmasının önemi nedir? Ziştovi Antlaşması kim kazandı? ve neden yapıldı? Anlaşma hangi padişah döneminde imzalandı? İşte bütün detaylar...

Ziştovi Antlaşması

Ziştovi Antlaşması, 4 Ağustos 1791 tarihinde Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'na bağlı Avusturya Arşidüklüğü ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı çerçevesinde gelişen 1787-1791 Osmanlı-Avusturya Savaşı sona erdirmiştir.

11 Temmuz 1789 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile İsveç arasında bir dostluk antlaşması imzalanmıştı. Sultan III. Selim, Rusya ve Avusturya'nın kendileri için de bir tehlike olacağını düşünen Prusya Kralı ile bir ittifak antlaşması yaptı (31 Ocak 1790). Ancak bu antlaşmalar yürürlüğe girmedi. Fransız İhtilali (1789) sonrasında yaygınlaşmaya başlayan milliyetçi fikirler ve Fransa'nın giderek artan askeri tehdidi nedeniyle Avusturya Osmanlılarla yeni bir antlaşma imzalamaya mecbur kaldı.

Ziştovi Antlaşması 4 Ağustos 1791 tarihinde bugün Bulgaristan'ın kuzeyinde bulunan Ziştovi kentinde imzalandı. Bu antlaşmadan sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya arasında dostluk dönemi başladı.

Ziştovi Antlaşması'yla Avusturya Arşidüklüğü, savaş sırasında aldığı toprakları Osmanlı Devleti'ne geri verdi. Orşova ile Unno suyu taraflarındaki küçük bir arazi ise Avusturya'ya bırakıldı. Avusturya, Rusya'ya açık ya da gizli hiçbir yardımda bulunmayacağına dair bir garanti verdi.

Bu antlaşmadan sonra iki imparatorluk I. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıkılışlarına kadar birbirleriyle hiç savaşmadılar.