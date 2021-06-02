DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

FİTAS ve Hayat Eve Sığar iki yeni ödül aldı
Müslümanların fişlendiği Avusturya’da camilere ırkçı saldırı!
LGS 1. sınav saat kaçta başlayacak 2021? LGS 2. sınav saat kaçta başlıyor?
FETÖ'nün Togo'daki okulu kapatıldı
Ukrayna’da 5 Bin 500 yıllık Stonehenge benzeri bir höyük keşfedildi
Yılmaz Güney Oğuz Atay’ın kafasına neden silah dayadı?
Türkiye'de Apple Store'un yeni mağazasının yeri belli oldu
LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2021 LGS sınavı maskeyle mi yapılacak?
Ahmet Ay: Sedat Peker’in sahipleri ne yapmaya çalışıyor?
TRT'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınında dikkat çeken detay
Hindistan'da kripto paralar yasaklanacak mı? Hint merkez bankası açıkladı
Doç. Dr. Balcı: Marmara denizi foseptik çukuru haline geldi
Kassam Tugayları'nın elinde İsrail askerlerinin de olduğu ortaya çıktı
Nedim Şener: Sedat Peker de hazırlanan kaos planının piyonu
Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

Ukrayna’da 5 Bin 500 yıllık Stonehenge benzeri bir höyük keşfedildi

Ukrayna'da yer alan bir köyde, Tunç Çağı, Orta Çağ ve İskit Dönemi'ne ait 24 farklı mezarın ortaya çıktığı bir höyük keşfedildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.06.2021 15:12:23
Ukrayna’da 5 Bin 500 yıllık Stonehenge benzeri bir höyük keşfedildi

Ukrayna'da bulunan bir köyde yol çalışması yapan yetkililer, İngiltere'de bulunan tarihi anıt Stonehenge ile benzerlik gösteren yeni bir höyük ortaya keşfetti. 120 metre uzunluğa ve 80 metre genişliğe sahip bu höyüğün yaklaşık 5 bin 500 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor.

Yapılan kazılar sonucunda höyüğün içerisinde Tunç Çağı, İskit Dönemi ve Orta Çağ'a ait tam 24 farklı mezar tespit eden araştırmacılar, höyüğün iç kısmında taşlardan oluşturulan ve Stonehenge ile benzerlik gösteren bir anıtla karşılaştılar. Dairesel bir şekilde oluşturulan ve yaklaşık 18 metre çapa sahip bu anıt, Cromlech olarak adlandırıldı.

sdasd

Ukrayna Arkeolojik Muhafız Kuruluşu'ndan Dmitry Teslenko, Cromlech'in üzerinde bulunan seramiklerle höyüğün içinde bulunan seramiklerin aynı olduğunu ve bunların yaklaşık 5 bin 500 yıl öncesine dayandığını dile getirirken, Cromlech anıtının ilk defin tarihinde, yani 5 bin 500 yıl önce mi yoksa daha sonralarında mı inşa edildiğini henüz çözemediklerini belirtti.

Bilim insanları için bir hayli önem taşıyan bu höyükte yaşayan insanların, çoğunlukla Trypillian (Ukrayna'da yerleşik hayat yaşayan antik topluluk) ve hayvancılıkla uğraşan göçebelerden oluştuğu açıklandı. Mezarların içerisinde 10 yaşındaki bir çocuk ve 30 yaşındaki bir adamın yanyana yatan kalıntılarına ulaşılırken, anne, baba ve oğuldan oluşan bir aile mezarlığı  tespit edildi. Aynı zamanda yanında balta ve kısa bir kılıçla gömülen eski bir savaşçının da kalıntılarına rastlandı.

Ekran Alıntısı_3

Araştırmacılar, bir yandan höyükte daha fazla mezarlık olup olmadığını araştırırken bir yandan da gömülü halde bulunan insanların hangi topluluklara ait olduğunu anlamaya ve kaç yaşında neden öldüklerini araştıracak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş