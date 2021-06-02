Ukrayna’da 5 Bin 500 yıllık Stonehenge benzeri bir höyük keşfedildi

Ukrayna'da yer alan bir köyde, Tunç Çağı, Orta Çağ ve İskit Dönemi'ne ait 24 farklı mezarın ortaya çıktığı bir höyük keşfedildi.

Ukrayna'da bulunan bir köyde yol çalışması yapan yetkililer, İngiltere'de bulunan tarihi anıt Stonehenge ile benzerlik gösteren yeni bir höyük ortaya keşfetti. 120 metre uzunluğa ve 80 metre genişliğe sahip bu höyüğün yaklaşık 5 bin 500 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor.

Yapılan kazılar sonucunda höyüğün içerisinde Tunç Çağı, İskit Dönemi ve Orta Çağ'a ait tam 24 farklı mezar tespit eden araştırmacılar, höyüğün iç kısmında taşlardan oluşturulan ve Stonehenge ile benzerlik gösteren bir anıtla karşılaştılar. Dairesel bir şekilde oluşturulan ve yaklaşık 18 metre çapa sahip bu anıt, Cromlech olarak adlandırıldı.

Ukrayna Arkeolojik Muhafız Kuruluşu'ndan Dmitry Teslenko, Cromlech'in üzerinde bulunan seramiklerle höyüğün içinde bulunan seramiklerin aynı olduğunu ve bunların yaklaşık 5 bin 500 yıl öncesine dayandığını dile getirirken, Cromlech anıtının ilk defin tarihinde, yani 5 bin 500 yıl önce mi yoksa daha sonralarında mı inşa edildiğini henüz çözemediklerini belirtti.

Bilim insanları için bir hayli önem taşıyan bu höyükte yaşayan insanların, çoğunlukla Trypillian (Ukrayna'da yerleşik hayat yaşayan antik topluluk) ve hayvancılıkla uğraşan göçebelerden oluştuğu açıklandı. Mezarların içerisinde 10 yaşındaki bir çocuk ve 30 yaşındaki bir adamın yanyana yatan kalıntılarına ulaşılırken, anne, baba ve oğuldan oluşan bir aile mezarlığı tespit edildi. Aynı zamanda yanında balta ve kısa bir kılıçla gömülen eski bir savaşçının da kalıntılarına rastlandı.

Araştırmacılar, bir yandan höyükte daha fazla mezarlık olup olmadığını araştırırken bir yandan da gömülü halde bulunan insanların hangi topluluklara ait olduğunu anlamaya ve kaç yaşında neden öldüklerini araştıracak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.