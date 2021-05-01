Titanik neden felakete dönüştü?

15 Nisan 1912'de Titanik, Kuzey Atlantik'te bir buzdağıyla çarpışmanın ardından battı. O gece 1514 kişi donarak öldü ya da dondurucu sularda boğuldu. Ancak bazı araştırmacıların, Titanik'in neden battığı konusunda şüpheleri var!

Sözde batmaz vapur RMS Titanik'in batması, 20. yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yüz yıldan fazla bir süre önce, 15 Nisan 1912'de gemi, Kuzey Atlantik'te bir buzdağıyla çarpışmanın ardından battı. O gece 1514 kişi donarak öldü ya da dondurucu sularda boğuldu.

Felaket, hem film yapımcılarını hem de bilim insanlarını büyülemeye devam ediyor. Özellikle, neden bu kadar çok insanın ölmesi gerektiği sorusu, araştırmacıları yeni tezlere ve açıklama girişimlerine yöneltiyor. Sonuçta, Titanik modern telsizlerle donatılmıştı ve vapurun ilk yolculuğu bir felakete dönüştüğünde, hatta bazen görüş mesafesinde bile birkaç başka gemi yakındaydı.

Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanı Mila Zinkova yeni bir teori ortaya attı. Araştırmacı Zinkova, geçtiğimiz günlerde "Weather" dergisinde, güneş fırtınalarının ve kuzey ışıklarının 1912 Nisan gecesi kurtarma girişimlerini daha zor hale getirdiğinden şüphelendiği bir çalışma yayınladı.

Şimdiye kadar, çok geç başlatılan kurtarma girişimlerinin yaygın bir açıklaması, amatör radyo operatörlerinin Titanik'in yardım için çağırdığı radyo frekanslarını engellediğidir.

Kuzey ışıkları 1500'den fazla ruhu kurtarmayı zorlaştırdı mı?

Zinkova'nın düşüncelerinin başlangıç noktası, geceleri battığı yerin üzerinde gökyüzünde parıldayan kuzey ışıklarını gözlemlediklerini iddia eden görgü tanıklarıdır. Örneğin, gece yardım çağrısı yapan bir gemi olan RMS Carpathia'daki ikinci subay, seyir defterinde özellikle parlak aurora borealis'in birkaç kez görüldüğünü fark etmişti.

Işık fenomeni, güneş rüzgarlarından elektrik yüklü parçacıklar dünyanın atmosferine çarptığında ortaya çıkar. NASA'ya göre, auroralar ayrıca iletişim sistemlerini veya elektromanyetik ekipmanı da etkileyebilir.

Bu nedenle Zinkova'nın tezi şudur: "Amatör radyo operatörlerinin neden olduğu parazitlere ek olarak, orta ila güçlü jeomanyetik fırtınalar, yakındaki gemilerden doğru SOS sinyallerinin alınmasında olumsuz bir etkiye sahipti."

Araştırmacı ayrıca, bu fırtınalar meydana gelirse, Titanik'in pusula gibi navigasyon aletlerini de bozabileceklerine inanıyor. Bu, geminin mürettebatına herhangi bir zamanda konumunu net bir şekilde tanımlama şansı vermezdi ve kendi hataları olmaksızın buzdağlarına yaklaşabilirdi.

Zinkova'nın tezi henüz kanıtlanmadı; ancak felaketi ortadan kaldırmaya daha fazla katkıda bulunabilir.

Kaynak: watson.de

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.