Titanic'i tarihe gömen gemi kazası

Titanic faciasında 1200 kişi hayatını kaybetti. Tarihin en büyük deniz kazası olarak biliniyor. Ama tarihte bir gemi kazası var ki tam 9600 kişi can verdi

Tarihin en büyük deniz kazası dendiğinde akla ilk Titanic gelir. Çoğumuz böyle biliriz ama tarihte öyle kaza var ki tarihteki yerini tam olarak alabilmiş değil.

Tarihin en büyük deniz kazası Wilhemm Gustloff'ta yaşandı.

Wilhem Gustloff tarihteki bir seferde tek geminin batmasıyla en büyük can kaybının yaşandığı faciadır.

Guinnes Rekorlar kitabı da bunu böyle tesciller.

Hiroşima ve Nagazaki'den sonra. En büyük kitlesel ölüm bu geminin batışıyla yaşandı.

Doğu Avrupa'dan kaçan binlerce Alman göçmeni taşıyan gemi Danzig yakınlarındaki Gotenhafen'dan ayrıldıktan sonra bir Sovyet denizaltısı tarafından batırılmıştır.

5 bini çocuk ve genç olmak üzere toplam 9.600 kişi can verdi hem de...tek seferde.

Gemide 11 bine yakın sivil, yaralı askerler, denizciler, kadın askerler ve rüşvet karşılığı kapağı gemiye atmış birkaç Nazi kodamanı ve yakınları bulunmaktadır.

Baltık Denizi malum gemiler için büyük sorunlar çıkaran bir deniz. Bir yandan da sis bastırmıştır. Öte yandan serseri mayınlar sözkonusu.

Sadık Gültekin'in "Suçumuz neydi" isimli kitabında da konu ile ilgili bilgi veriliyor....

Gemi tehlikeli sularda seyrederken Sovyet denizaltıları da cirit atmaktadır.

Wilhelm Gustloff, dost gemilerce yoğun siste fark edilmek için seyir ışıklarını yakar.

Pruvası görünür hale gelir.

Baltık Denizinden devriye gezen S-13 isimli Sovyet denizaltısı seyir ışıklarını yakan gemiyi fark eder ve üç torpil gönderir. ve İşi bitirir.

Wilhelm Gustloff 30 Ocak 1945 tarihinde bir Sovyet denizaltısı tarafından batırılır.

Gemide bulunan 10. 500 yolcudan sadece 900 kadarı kurtulur.

Hava sıcaklığı eksi 14 derece. Filikalar ise buz tuttuğundan yerinden oynatılamamaktadır.

Sovyetler, Almanların telsiz konuşmalarından ertesi gün geminin akıbetini ve büyük can kaybını öğrenirler.

Denizaltı kaptanı Aleksander Marinesko en yüksek düzeyde ödüllendirilir.

Marinesko gemiyi batırdıktan sonra tam 10 gün sonra Steuben adlı Alman nakliye gemisini de batırır. Bu gemide...

Çoğunluğu asker yaklaşık 4.200 kişi hayatını kaybeder.

Marinesko 10 gün arayla insanlık tarihinin en büyük deniz felaketinin baş aktörü olmuştur.

Wilhemm Gustloff aslında bir Nazi cruise gemisidir.

5 Mayıs 1937'de Hamburgu limanından denize indirilir.

Nazi subaylarını ve halkı eğlendirmek için bir cruise gemisi olarak tasarlanmış. 10 ay süresince.

Alman halkına cruise gemsi olarak hizmet verdi.Tabi savaşın başlamasıyla hastane gemisi olarak görev aldı. Devamında da Ruslardan kaçan Alman mültecileri tahliye görevini üstlendi.

Titanic faciasında 1200 kişi öldüğü düşünülürse Wilhemm Gustloff faciasının büyüklüğü belki daha iyi anlaşılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.