'TIP' deyince Batı medeniyeti suskundu

Arap dünyası hekimlerinin tesiriyle Yunan uygarlıklarından kaynaklanan ilaç bilgisi giderek yayngınlık kazandı.Emeviler yayılan tıbbın, yüzyıllar boyunca ilaç tedavisine temel oluşturan ilkelere kaynaklık teşkil ettiği de bilinmekte

Bitki ve minerallerin tıpta kullanıldığına ilişkin ilk yazılı kaynaklar Eski Çin, Hint ve Akdeniz

uygarlıklarına dayanıyor. MÖ 1700'lerde Babil'de hazırlanmış bir taş tablet, bilinen en eski ilaç kataloğu olarak kayıtlara geçmiştir.

Arap hekimlerinin Avrupa'ya etkisi

Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra ortaçağ Avrupasında tıbbın gerilemesine rağmen, Arap dünyası hekimlerinin tesiriyle Yunan, Hint, İran ve Asur uygarlıklarından kaynaklanan ilaç bilgisi giderek yayngınlık kazandı.Batı Avrupa'ya 8. yüzyılda İspanya'daki Emeviler ile gelen Arap tıbbının, yüzyıllar boyunca ilaç tedavisine temel oluşturan ilkelere kaynaklık teşkil ettiği de bilinmekte.

19. yüzyılda tedavi edici maddeler içeren bitkilerden bu maddelerin elde edilmesi ile modern farmakoloji gelişmeye başlamıştır.

İlk sentetik ilaç Aspirin

İlk sentetik ilaç olan Aspirin 1897'de piyasaya sürüldü. O zamandan beri hastalıklar, akıl sağlığı ve diğer durumlar dahil olmak üzere çok çeşitli sağlık sorunları için ilaçlarda inanılmaz ilerlemeler oldu. Bugün piyasada sadece birkaç nesil önce ölümcül olabilecek rahatsızlıkları önleyebilen, tedavi edebilen ve etkilerini azaltabilen binlerce ilaç var. Aynı zamanda, antimikrobiyal direnç, günümüzde küresel sağlığa yönelik en önemli tehditlerden birinde yaygın olarak kullanılan birçok ilacın etkinliğine meydan okuyor.

Antimikrobiyal direnç nedir?

Antimikrobiyal direnç, bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların neden oldukları enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçları etkisiz hale getirecek şekilde değişmesiyle oluşur. Mikroorganizmalar çoğu antimikrobiyallere dirençli hale geldiklerinde genellikle “süper böcekler” olarak adlandırılırlar. Bu büyük bir endişe kaynağıdır çünkü dirençli bir enfeksiyon öldürebilir, başkalarına yayılabilir ve bireylere ve topluma büyük maliyetler getirebilir. Antimikrobiyal direnç, farklı mikroorganizma türlerinde direnç için daha geniş bir terimdir ve antibakteriyel, antiviral, antiparaziter ve antifungal ilaçlara karşı direnci kapsar.

Antibiyotik dönemi

Antibiyotik çağı, Alexander Fleming'in, 1928 yılında penisilini keşfetmesiyle başlamıştır. Makalesini 1929 yılında yayınlayan Fleming'e göre, Penicillium notatum küfünün salgıladığı maddeler, stafilokok mikroplarının çözülmesini sağlıyordu.Fleming, penisilinin antibakteriyel etkisini ilk kez fark eden bakteriyologdu. Penisilini kullanılabilir ve etkin bir iyileştirici ilaç haline getirenler ise Florey ve Chain oldu.

Gripin'in Türk mucidi

Gripin İlaç AŞ'nin doğuşu, 1930'lu yıllarda, bir Türk girişimcisinin, yerli üretim tutkusunu, ilaç sanayisinde potansiyelle buluşturarak Türkiye'nin ilklerinden birine imza atmasıyla başlar. Bu tutku, 1931 yılında, halk arasında "her derde deva" diye anılan Gripin adlı ilacın üretimine başlanmasıyla en önemli kilometre taşlarından birini tarihçesine yazdı. Kısa zaman içinde Gripin'in ismi yayıldı.Girişimci, Ecz. Necip Akar, Gripin'in doğuşuyla başlayan bu girişimini, Opon ile devam ettirerek, bu iki ürünün her eve girmesini sağlayacak bir vizyonla, bu günkü adıyla Gripin İlaç A.Ş'nin kalıcı başarılara imza atmasını sağladı.

Parasetemol ilaçlar nedir?

Ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilacın etken maddesi olarak biliniyor.Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır. Baş ağrısı, migren, âdet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endike.

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