Tarihi Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (Canik Hamidiye Hastanesi) ne olacak?

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin tarihi mirasa sahip çıkarak Sultan 2. Abdülhamid döneminde 'Canik Hamidiye Hastanesi' olarak inşa edilen ve daha sonra Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılan 120 yıllık tarihi binanın restore edileceği bildirildi

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin yeni binasına geçmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın tarihi binayı Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihi binanın restorasyonu için harekete geçildi. Hazırlanan proje ile konsepti, içeriği ve özellikleriyle Türkiye'ye örnek teşkil edecek Aile ve Yaşam Merkezi, 7'den 70'e herkese hitap edecek. Toplam kapalı inşaat alanı 11 bin 537 metrekare olan 3 ana kütleden oluşan yerleşkede, tek katlı kadın merkezi, aile danışma merkezi, kadın spor salonu yer alacak.

Projede kadın merkezinin yanı sıra çocuk ve spor salonu yapıları, çocuk ve gençlik merkezleri, spor kompleksi, konferans, toplantı, sergi salonları, müzik ve sanat atölyeleri, bilim sınıfları, bilgisayar ve eğitim derslikleri, kütüphane, misafirhane, tanıtım merkezi, zeka gelişim, bireysel çalışma, ticari ve gezinti alanları bulunacak.

Robotik kodlamadan masala, dramadan tiyatroya kadar sanatın her alanında eğitim görebilme imkanına kavuşacak vatandaşlar için sinema ve butik otel de yapılacak. Bina çevresindeki yeşil alan ve ağaçlar korunarak yeni peyzaj düzenlemeleri yapılacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kadın ve Aile Yaşam Merkezi'nin konseptiyle Türkiye'de ilk olacağını vurguladı.

120 yıl hastane olarak hizmet verdi

2. Abdülhamid tarafından Canik Hamidiye Hastanesi olarak 1902 yılında hizmete giren tarihi bina, 6 yıl sonra Canik Gureba, 1924 yılında ise Samsun Millet Hastanesi,1954 yılında Samsun Devlet Hastanesi olarak kullanıldı. 1970 yılından itibaren Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet veren tarihi bina 2007 yılında çıkan yangında büyük çapta hasar gördü. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin 2018 yılında yeni binasına taşınmasının ardından tarihi bina atıl durumda kaldı. .