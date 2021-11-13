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TIMETURK / TARİH / Tarihe not düşen bir fotoğraf karesi! İdam sehpasına giderken bile abdestini alıp, namazını kılıyor

Tarihe not düşen bir fotoğraf karesi! İdam sehpasına giderken bile abdestini alıp, namazını kılıyor

Balkan Savaşı sırasında Bulgar askerleri tarafından idam edilen yaşlı bir Müslüman'ın son anları görenleri hüzünlendiriyor. Yaşlı amca, hayatının son dakikalarında bile namazını kılıyor ve idam sehpasına çıkıyor.

2 Saat Önce
2021-11-13 09:33:20
Tarihe not düşen bir fotoğraf karesi! İdam sehpasına giderken bile abdestini alıp, namazını kılıyor

Balkan Savaşları sırasında Bulgar ve Rum eşkıyanın Müslüman köylerinde yaptıkları katliamlarla ilgili olarak ortaya çıkan bir görüntü görenleri hem hüzünlendiriyor hem de düşündürüyor.

Binlerce Müslümanı katleden, on binlercesini de Anadolu'ya süren Bulgarların yaşlı genç demeden insanları yargısız bir şekilde infaz ettiği biliniyor.

NTV Tarih dergisinde yer alan fotoğraf karesi, savaşın acımasız yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Fotoğraf karesinde yaşlı bir Müslüman, hayatının son dakikalarında bile soğuk kanlı bir şekilde abdestini alıyor, namazını kılıyor ve sakin bir şekilde idam sehpasına doğru ilerliyor.

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Kaynak: gruevo.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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