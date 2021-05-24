Sokollu için söylenen sevdalinka: Yaşa Mehmed Paşa!

Sokollu Mehmed Paşa, Balkanların en sevilen tarihi şahsiyetleri arasında yer alıyor. Sokollu Mehmed Paşa’ya halk tarafından beslenen muhabbet, geleneksel Boşnak halk şarkıları sevdalinkalarda da görülebiliyor.

Boşnakların Boşnak asıllı, Sırpların ise Sırp asıllı olduğunu söyleyerek paylaşamadıkları Sokollu Mehmed Paşa, bölgenin en sevilen tarihi şahsiyetleri arasında yer alıyor.

Hizmetleri, projeleri ve hayırseverliği nedeniyle en büyük Osmanlı sadrazamlarından biri kabul edilen Sokollu Mehmed Paşa'ya halk tarafından beslenen muhabbet, geleneksel Boşnak halk şarkıları sevdalinkalarda da görülebiliyor.

Doğduğu topraklara kendi mülkünden harcayarak yaptırdığı Drina Köprüsü'ndeki kitabeye bu eseri Allah rızası için yaptırdığını kazıtan büyük vezir, bugün dahi en popüler sevdalinkalardan biri olan “Mehmed-pasa tri cara sluzio” (Mehmed Paşa, üç sultanın hizmetinde bulundu) adlı eserdeki Türkçe ifadelerle “Aman, aman yaşa, yaşa Mehmed Paşa” ifadeleriyle anılmaya devam ediliyor.

Sevdalinkanın dizelerinde şu ifadelere yer veriliyor;

Mehmed Paşa, üç sultanın hizmetinde bulundu

Dokuz kule dolusu servet kazandı

Sonra oturup düşündü;

Bunca serveti nereye dağıtacağını

Servetini ya fakirlere dağıtacaktı

ya da şaraba ve sefahate harcayacaktı

Ya Drina'ya gömecekti

ya da Bosna'nın her yerinde hayır yapacaktı

Varsın Bosna şarkılarda ismini ansın

Aman, aman, yaşa, yaşa Mehmed Paşa

Servetini ne fakirlere dağıtacak

Ne de şarap ve sefahate harcayacaktı

Çünkü şarap her türlü kötülüğün başlangıcıydı

Servetini Drina'ya da gömmeyecek,

Bosna'nın her yerinde hayır yapacaktı

Varsın Bosna şarkılarda ismini ansın

En başta da Drina üstünde bir köprü

Varsın Bosna şarkılarda ismini ansın

Aman, aman, yaşa, yaşa Mehmed Paşa

Ve Drina'ya bir köprü yaptırdı

Kaynak: Balkan News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.