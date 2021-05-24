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Sokollu için söylenen sevdalinka: Yaşa Mehmed Paşa!
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Sokollu için söylenen sevdalinka: Yaşa Mehmed Paşa!

Sokollu Mehmed Paşa, Balkanların en sevilen tarihi şahsiyetleri arasında yer alıyor. Sokollu Mehmed Paşa’ya halk tarafından beslenen muhabbet, geleneksel Boşnak halk şarkıları sevdalinkalarda da görülebiliyor.

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24.05.2021 10:29:50
Sokollu için söylenen sevdalinka: Yaşa Mehmed Paşa!

Boşnakların Boşnak asıllı, Sırpların ise Sırp asıllı olduğunu söyleyerek paylaşamadıkları Sokollu Mehmed Paşa, bölgenin en sevilen tarihi şahsiyetleri arasında yer alıyor.

Hizmetleri, projeleri ve hayırseverliği nedeniyle en büyük Osmanlı sadrazamlarından biri kabul edilen Sokollu Mehmed Paşa'ya halk tarafından beslenen muhabbet, geleneksel Boşnak halk şarkıları sevdalinkalarda da görülebiliyor.

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Doğduğu topraklara kendi mülkünden harcayarak yaptırdığı Drina Köprüsü'ndeki kitabeye bu eseri Allah rızası için yaptırdığını kazıtan büyük vezir, bugün dahi en popüler sevdalinkalardan biri olan “Mehmed-pasa tri cara sluzio” (Mehmed Paşa, üç sultanın hizmetinde bulundu) adlı eserdeki Türkçe ifadelerle “Aman, aman yaşa, yaşa Mehmed Paşa” ifadeleriyle anılmaya devam ediliyor.

Sevdalinkanın dizelerinde şu ifadelere yer veriliyor;

Mehmed Paşa, üç sultanın hizmetinde bulundu
Dokuz kule dolusu servet kazandı
Sonra oturup düşündü;
Bunca serveti nereye dağıtacağını

Servetini ya fakirlere dağıtacaktı
ya da şaraba ve sefahate harcayacaktı
Ya Drina'ya gömecekti
ya da Bosna'nın her yerinde hayır yapacaktı

Varsın Bosna şarkılarda ismini ansın
Aman, aman, yaşa, yaşa Mehmed Paşa

Servetini ne fakirlere dağıtacak
Ne de şarap ve sefahate harcayacaktı
Çünkü şarap her türlü kötülüğün başlangıcıydı

Servetini Drina'ya da gömmeyecek,
Bosna'nın her yerinde hayır yapacaktı
Varsın Bosna şarkılarda ismini ansın

En başta da Drina üstünde bir köprü
Varsın Bosna şarkılarda ismini ansın
Aman, aman, yaşa, yaşa Mehmed Paşa
Ve Drina'ya bir köprü yaptırdı

Kaynak: Balkan News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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