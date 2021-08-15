FBI’ın seri katillerin ve psikopat eğilimli suçluların doğum tarihlerini yayınlamasının üzerine yapılan araştırmada hangi katilin hangi burca sahip olduğu ve hangi suçlara daha meyilli olduğuna dair istatistikler, özellikle ABD yaşanan toplu cinayet olaylarının ardından da merak konusu olmuyor değil…

FBI'ın seri katillerin ve psikopat eğilimli suçluların doğum tarihlerini yayınlamasının üzerine yapılan araştırmada hangi katilin hangi burca sahip olduğu ve hangi suçlara daha meyilli olduğuna dair istatistikler, özellikle ABD'de yaşanan toplu cinayet olaylarının ardından da merak konusu olmuyor değil… İşte FBI kayıtlarına göre listelenen en tehlikeli seri katiller ve burçları...

Jeffrey Dahmer – İkizler

17'den fazla Asya ve Afrika kökenli adamı ve erkek çocuğunu öldürdü. Nekrofili, işkence ve yamyamlık gibi sapkınlıkları ile tanınan Jeffrey Dahmer'in burcu FBI'ın suç istatistiklerine göre 12'inci ve son sırada. İkizler burcu, olayları hafife almaları ve iftiraya uğramaları ile biliniyor. Hırsızlık ve dolandırıcılık, bu burcun en sık karıştığı suçlardır.

John Lee Malvo – Kova

Küçükken bir seri katilin cinsel tacizine maruz kalan ve bunun etkisiyle seri katile dönüşen “keskin nişancı” Malvo, 17 kişiyi öldürdü. Listenin 11. sırasında yer alıyor. İntikam kaynaklı suç işlemeye yatkın olan Kova'lar aynı zamanda dolandırıcılık ve hackerlik gibi suçları ile tanınıyor.

Anatoly Onoprienko – Aslan

Büyük aile katliamlarına girişen ve 56 kişiyi öldüren bu seri, 120'den fazla suça karıştığı tespit edildi. 10. sırada olsa ve çok tehlikeli bir olarak tanınan Aslan, nitelikli suçlar işlemesiyle bilinir.

David Parker Ray – Akrep

Eski bir karavanı 100.000 dolar masrafla bir "işkence merkezine" dönüştüren Daniel Parker Ray, buraya testere, bıçak, cerrahi aletler, el yapımı elektroşok makinesi gibi birçok işkence aleti koyduğu tespit edildi. 60 kişinin öldürmekle suçlanan Ray, FBI'ın listesinde 9. Sırada. Akrep kiralık katiller ve sadistlerin burcu olarak biliniyor.

Dennis Rader – Balık

10 genç kadını öldürme suçuyla 175 yıl hapis cezasına çarptırılan sapık, mensubu. Bağımlılıklara yatkın bu, FBI'ın suç listesinde 8. sırada.

Albert de Salvo – Başak

Boston Kasabı olarak tanınan Salvo, en az 13 kadını öldürmekle suçlandı. Tecavüz ve kurbanlarını süslemesiyle tanındı. Kadınları öldürdükten sonra iç çamaşırlarıyla ‘hediye paketi'ne çeviren, çoraplarını boyunlarına bağlayarak kurdele yapan katilin bir cinayetinde kurbanının ayak parmağına tebrik kartı bile koyduğu tespit edildi. Albert De Salvo, en fazla suç işleyen hackerlık ve ev soyma hırsızlığı ile biliniyor.

Charles Ng – Oğlak

Çinli seri katil Ng, hırsızlıkla başladığı suç kariyerine; kadın, erkek, çocuk demeden öldürerek devam etti. 25 kişiyi öldürdüğü düşünülen Charles Ng, listenin 5. Sırasında sayılmakla birlikte organize suçlara karışmasıyla tanınıyor. Ayrıca genellikle silah kullanmadan suç işlemeye (darp, boğma) yatkın sayılıyorlar.

Ketih Hunter Jesperson – Koç

‘Gülen Surat' lakaplı Jesperson, Happy Face Killer adlı filme konu oldu. Bu katil, 160 cinayetle ilişkilendirilse de sadece 8'i kanıtlanabildi. Fahişeleri öldürmesiyle tanınan Keith Hunter Jesperson, suç listesinde 4. Sırada. Koç, suç dünyasında sebep olmaksızın silah taşımaya ve suçunu başkasına atmaya en yatkın olduğu ileri sürülüyor.

Ted Bundy – Yay

30'dan fazla cinayet ve tecavüzün faili olan ünlü seri katil. FBI'ın suç istatistiklerine göre en çok suç işleyen ve 3. Sırada sayılan Yay, ateş grubu içinde de suça en yatkın burç kabul ediliyor. Buna rağmen geride az iz bıraktıkları için çok zor yakalandıkları kaydediliyor.

Steve Wright – Boğa

Wright, 5 fahişeyi öldürme suçundan halen müebbet hapis cezasını çekiyor. Wright, en tehlikeli 2. kabul edilenlerden sayılıyor. Psikopatlıklarıyla suç dünyasında öne çıkan Boğa'lar, tek başına suç tasarlayıp uygulayacak kadar zeki kabul ediliyor. Genellikle kara para aklama suçlarıyla dikkat çekiyorlar.

Charles Ray Hatcher – Yengeç

Küçük çocuklara, yaşıtı adamlara ve hatta hayvanlara cinsel saldırıda bulunan, 16 cinayetin sorumlusu... FBI'a göre en tehlikeli olan Yengeç. Aşırı şiddet uygulamaları ile bilinen bu burç, tutku cinayetleri işlemeye meyillidir. Katiller, kurbanlarının üzerinde mutlaka bir işaret bırakmaları ile tanınırlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.