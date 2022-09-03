II. Selim döneminde Mimar Sinan tarafından Edirne ilinde yapılan Selimiye Camii tarihi merak edilmekte. Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' olarak nitelendirdiği Selimiye Camii hakkında merak edilenlere değineceğiz. Selimiye Caminin özellikleri neler? Bu konu hakkında detaylı araştırma yaptık. Selimiye Camii ne zaman, kim tarafından yapıldı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Selimiye Camii Tarihi

Selimiye Camiî, Osmanlı padişahı II. Selim döneminde Mimar Sinan'ın yaptığı ve Osmanlı'nın önceki başkenti Edirne'de bulunan bir külliyedir. Mimar Sinan Selimiye camisini 80 yaşında yaptı. Ayrıca Mimar Sinan bu cami için "ustalık eserim" şeklinde nitelendirdi. Selimiye Camii Mimar Sinan'ın ve Osmanlı mimarisinin en önemli eserleri arasında sayılmaktadır. Caminin kitabesine göre, yapımına 1568 yılında başlandığı ve 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmış olsa da II. Selim'in ölümünün ardından 14 Mart 1575'te ibadete açıldığı bilinmektedir. 2000'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Selimiye Camii ve külliyesi, 2011'de ise Dünya Mirası olarak tescil edildi.

Selimiye Camii Özellikleri

Kubbe, 8 sütuna dayanan bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Caminin dört köşesinde bulunan, her biri özel üç şerefeli 380 santimetre çapındaki minareler 70,89 metre yüksekliğindedir. Caminin iki minaresinin taş oymaları çukur, ortadaki minarelerin oymaları ise kabarıktır. Yapının içi İznik çinileriyle süslüdür. Büyük kubbenin tam altındaki hünkar mahfili, 12 mermer sütunludur. Ayrıca 2 metre yüksekliktedir. Caminin müezzin mahfilinin mermer ayaklarından birinin altında ters bir lale motifi mevcut. Yapının, kuzeye, güneye ve avluya açılan 3 kapısı vardır.

Dünya Mirası Listesi

28 Haziran 2011 Salı günü, Paris'te yapılan UNESCO Dünya Mirası Komitesi toplantısında Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nin Dünya Mirası Listesi'ne adaylığını değerlendirdi. Bununla birlikte Drina Köprüsünden sonra bir Osmanlı eseri daha Dünya Mirası Listesi'ne girmiş oldu.