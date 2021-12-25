Rönesans nedir ve döneminin sanatçıları kimler?

İnsanlık tarihi boyunca birçok olay yaşanmıştır. Bu olaylar bazen bir milletin kaderinin iyi yönde etkilerken bazen de kötü yönde etkilemiştir. Rönesans’ta birçok milletin kültürünü etkileyen bir dönemdir. Peki, Rönesans nedir? Rönesans döneminin sanatçıları kimler?

Dünya üzerinde insanlığı etkileyen çeşitli tarihi süreçler mevcuttur. Bu süreçleri yaşayan milletler genellikle daha fazla gelişmiş olurlar. İtalya'da meydana gelen Rönesans dönemi Avrupa'da büyük yankı uyandırmış birçok milleti çeşitli alanlarda etkilemiştir. Günümüzde insanlar Rönesans dönemi hakkında birçok konu merak etmekte. İşte Rönesans dönemiyle ilgili merak edilen haberin detayı…

Rönesans nedir?

Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans, Avrupa'da Orta Çağ sonrasında 14. yüzyıl ile 17. yüzyılı kapsayan döneme verilen isimdir. Bu yeniden doğuş tabi bütün Avrupa'da hemen bir anda ortaya çıkmamıştır. Önce Toskana bölgesinde ortaya çıkmıştır. Daha sonra tüm İtalya'ya yayılmıştır. İtalya'da doğan bu akım zamanla diğer tüm Avrupa'da hakim olmuştur. Avrupa'da cehalet çağının kapanması ve Yunan-Roma kültürünün gelmesiyle oluşan bir yeniden doğuştur. Bu yenilenme ile birlikte Avrupa'da cehalet ölmeye başlar ve otorite derinden sarsılır. Siyasi, kültürel, politik, bilim, sanat, mimari ve eğitim alanlarında bir yenilenmeye gidilmiştir. Bizim kullandığımız haliyle ”Rönesans” kelimesini ise 1860 yılında ilk defa Jacop Burchardt ”İtalya'da Rönesans Kültürü” adlı eserinde kullanmıştır.

Rönesans döneminin sanatçıları kimler?

Hümanizm akımı Rönesans'ı en çok etkileyen etkenlerdin biridir. Rönesans felsefesinin ana konusu olan hümanizm, akıllı insanın varlığını temel alan ve en büyük değer olarak gören, kişinin ahlak ve yaratıcılık anlamında kendi kendine yetmesini ve herhangi bir kavrama başvurmamasını belirten, böylece insanın salt doğallığını ve özgürlüğünü ortaya çıkarmayı amaçlayan felsefi bir düşüncedir. Bu düşünceyi birçok aile desteklemiş ve sanatçıların arkasında durmuşlardır. Bu ailelerden en bilenenleri, Medici olmak üzere, Pitti, Rucelai, Strozzi aileleridir. Rönesans Dönemi'nin sanatçıları, ortaya çıkardıkları eserler ile büyük bir iz bırakmayı başarmıştır. Bu sanatçılardan en bilenleri, Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, William Shakespeare ve Michel de Montaigne olarak bilinmektedir. Dönemin başlıca sanatçıları bunlardır.

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