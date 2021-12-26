Rönesans nedir? Neden gerçekleşmiştir?

Rönesans nedir? Hümanizm nedir? Medici Hanedanı kimdir? Rönesans’ın dehaları kimlerdir? Rönesans keşfi nasıl gerçekleşti? Rönesans’ın dini nedir? Rönesans'ın sonu nasıl gerçekleşmiştir? Rönesans üzerine yapılan tartışmalar nelerdir? Rönesans hakkındaki gerçekler nelerdir? Rönesans’ın nedenleri nelerdir? Aydınlanma Çağı nedir?

Rönesans, Orta Çağ'dan sonra Avrupa'nın kültürel, sanatsal, politik ve ekonomik olarak “yeniden doğuşunun” bir simgesidir. Genel olarak 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar süren Rönesans, klasik felsefenin, edebiyatın ve sanatın yeniden keşfini ortaya çıkardı. İnsanlık tarihinin en büyük düşünürlerinden, yazarlarından, devlet adamlarından, bilim adamlarından ve sanatçılarından bazıları bu çağda oldukça başarılı bir şekilde faal olurken, coğrafi keşifler Avrupa ticaretinin deniz aşırı ülkelerde de yürütülmesini sağladı. Rönesans, genel manada Orta Çağ ile günümüz uygarlığı arasındaki boşluğu kapatmak ile tanınır

Karanlıktan Işığa: Rönesans Başlıyor

476'da antik Roma'nın düşüşü ile 14. yüzyılın başlangıcı arasında gerçekleşen Orta Çağ'da, Avrupalılar bilim ve sanatta çok az ilerleme kaydettiler. "Karanlık Çağ" olarak da bilinen çağ, genellikle savaş, cehalet, kıtlık ve veba gibi salgınların zamanı olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, bazı tarihçiler, Orta Çağ'ın bu tür acımasız tasvirlerinin büyük ölçüde abartılı olduğuna inanmaktadır, fakat birçoğu, dönemin insanlarının antik Yunan ve Roma felsefelerini öğrenmeye çok az istekli olduğunu söylemektedir.

Hümanizm nedir?

14. yüzyılda İtalya'da hümanizm adı verilen bir kültürel hareket ivme kazanmaya başladı. Hümanizm, birçok ilkesi arasında, insanın kendi evreninin merkezi olduğu fikrini destekledi ve insanların eğitim, klasik sanatlar, edebiyat ve bilimdeki başarıları ile değer görmesini savundu.1450'de Gutenberg'in matbaayı icat etmesiyle, Avrupa'da daha iyi iletişim kurulmasına ve fikirlerin daha hızlı yayılmasına olanak sağladı. İletişimdeki bu ilerlemenin bir sonucu olarak, Francesco Petrarch ve Giovanni Boccaccio gibi erken hümanist yazarların geleneksel Yunan ve Roma kültür ve değerlerinin yenilenmesini destekleyen az bilinen metinleri basıldı ve kitlelere dağıtıldı. Ek olarak, birçok bilim insanı uluslararası finans ve ticaretteki ilerlemelerin Avrupa'daki kültürü etkilediğine ve Rönesans için zemin hazırladığına inanmaktadır.

Medici Hanedanı kimdir?

Rönesans, zengin vatandaşların tomurcuklanan sanatçıları destekleyebilecekleri zengin bir kültürel tarihe sahip bir yer olan İtalya'nın Floransa kentinde başladı. 60 yıldan fazla bir süredir Floransa'yı yöneten güçlü Medici ailesinin üyeleri, hareketin ünlü destekçileriydi. Büyük İtalyan yazarlar, sanatçılar, politikacılar ve diğerleri, Karanlık Çağda yaşadıklarından çok daha farklı olacak bir entelektüel ve sanatsal devrime katıldıklarını ilan ettiler. Hareket ilk olarak Venedik, Milano, Bologna, Ferrara ve Roma gibi diğer İtalyan şehir devletlerine yayıldı. Daha sonra, 15. yüzyılda Rönesans fikirleri İtalya'dan Fransa'ya ve ardından batı ve kuzey Avrupa'ya yayıldı. Diğer Avrupa ülkeleri Rönesanslarını İtalya'dan sonra yaşasalar da, etkileri hala devrim niteliğindeydi.

Rönesans'ın Dehaları kimlerdir?

En ünlü ve çığır açan Rönesans entelektüelleri, sanatçıları, bilim adamları ve yazarlarından bazıları şunlardır:

Leonardo da Vinci (1452–1519): İtalyan ressam, mimar, mucit ve “Mona Lisa” ile “Son Akşam Yemeği” resimlerinin çizeri bir “Rönesans adamı”.

Desiderius Erasmus (1466–1536): Kuzey Avrupa'daki hümanist hareketi tanımlayan Hollandalı akademisyen. Yeni Ahit'in Yunancadan tercümesini yapmıştır

Rene Descartes (1596-1650): Modern felsefenin babası olarak kabul edilen Fransız filozof ve matematikçi.

Galileo (1564-1642): Teleskoplarla yaptığı öncü çalışmaları, Jüpiter'in aylarını ve Satürn'ün halkalarını tanımlamasını sağlayan İtalyan astronom, fizikçi ve mühendis. Güneş merkezli bir evren hakkındaki görüşleri nedeniyle ev hapsine alındı.

Nicolaus Copernicus (1473–1543): Güneş merkezli bir güneş sistemi kavramı için ilk modern bilimsel argümanı yapan matematikçi ve astronom.

Thomas Hobbes (1588-1679): İngiliz filozof ve "Leviathan"ın yazarı.

Geoffrey Chaucer (1343-1400): İngiliz şair ve "Canterbury Masalları"nın yazarı.

Giotto (1266-1337): İnsan duygularının daha gerçekçi tasvirleri ile nesiller boyu sanatçıları etkileyen İtalyan ressam ve mimar. Padua'daki Scrovegni Şapeli'ndeki freskleriyle tanınır.

Dante (1265-1321): "İlahi Komedya"yı yazan İtalyan filozof, şair, yazar ve siyasi düşünür.

Niccolo Machiavelli (1469-1527): "Prens" ve "Livy Üzerine Söylevler" yazmalarıyla ünlü İtalyan diplomat ve filozof.

Titian (1488-1576): Papa III. Paul ve I. Charles portreleri ve daha sonra yaptığı "Venüs ve Adonis" ve "Metamorfozlar" gibi dini ve efsanevi resimleriyle tanınan İtalyan ressam.

William Tyndale (1494-1536): İncil'i İngilizce'ye çevirdiği için İngiliz İncil çevirmeni olarak bilinen, hümanist ve bilgin bir Rönesans düşünürü.

William Byrd (1539/40-1623): İngiliz madrigalini ve dini müziğin geliştirmesiyle tanınan İngiliz besteci.

John Milton (1608-1674): "Kayıp Cennet" epik şiirini yazan İngiliz şair ve tarihçi.

William Shakespeare (1564-1616): İngiltere'nin "ulusal şairi" ve tüm zamanların en ünlü oyun yazarı, soneleri ve "Romeo ve Juliet" gibi oyunlarıyla bilinen ünlü Edebiyatçı.

Donatello (1386–1466): Medici ailesi tarafından yaptırılan "David" gibi gerçeğe yakın heykellerle tanınan İtalyan heykeltıraş.

Sandro Botticelli (1445-1510): "Venüs'ün Doğuşu”nu resmeden İtalyan ressam.

Raphael (1483-1520): Da Vinci ve Michelangelo'dan ders alan İtalyan ressam. En çok Madonna ve “Atina Okulu” resimleriyle tanınır.

Michelangelo (1475-1564): "David"i ve Roma'daki Sistine Şapeli ortaya çıkaran İtalyan heykeltıraş, ressam ve mimar.

Rönesans Sanatı, Mimarisi ve Bilimi

Sanat, mimari ve bilim, Rönesans esnasında yakından bağlantılıydı. Aslında, bu çalışma alanlarının sorunsuz bir şekilde kaynaştığı benzersiz bir zamandı.

Örneğin, da Vinci gibi sanatçılar, insan vücudunu olağanüstü bir hassasiyetle yeniden yaratabilmek için anatomi gibi bilimsel ilkeleri çalışmalarına dahil ettiler.

Filippo Brunelleschi gibi mimarlar, geniş kubbeleri olan devasa binaları doğru bir şekilde tasarlamak ve tasarlamak için matematik çalıştı.

Bilimsel keşifler düşüncede büyük değişimlere yol açtı: Galileo ve Descartes astronomi ve matematiğe yeni bir bakış açısı sunarken, Kopernik güneş sisteminin merkezinin Dünya değil Güneş olduğunu öne sürdü.

Rönesans sanatı gerçekçilik ve natüralizm ile karakterize edildi. Sanatçılar, insanları ve nesneleri gerçeğe yakın bir şekilde tasvir etmeye çalıştılar.

Çalışmalarına derinlik katmak için perspektif, gölgeler ve ışık gibi teknikleri kullandılar. Duygu, sanatçıların eserlerine aşılamaya çalıştıkları bir başka nitelikti.

Rönesans döneminde üretilen en ünlü sanat eserlerinden bazıları şunlardır:

Mona Lisa (Da Vinci)

Son Akşam Yemeği (Da Vinci)

Davut Heykeli (Michelangelo)

Venüs'ün Doğuşu (Botticelli)

Adem'in Yaratılışı (Michelangelo)

Rönesans Keşfi nasıl gerçekleşti?

Birçok sanatçı ve düşünür yeteneklerini yeni fikirleri ifade etmek için kullanırken, bazı Avrupalılar çevrelerindeki dünya hakkında daha fazla bilgi edinmek için denizlere açıldı. Keşif Çağı olarak bilinen bir dönemde, birçok önemli keşif yapıldı. Voyagers, tüm dünyayı dolaşmak için seferler başlattı. Amerika, Hindistan ve Uzak Doğu'ya giden yeni nakliye rotaları keşfettiler ve kaşifler tam olarak haritalandırılmamış alanlarda bu seferleri gerçekleştirdiler. Ferdinand Magellan, Christopher Columbus, Amerigo Vespucci (Amerika'ya adını veren), Marco Polo, Ponce de Leon, Vasco Núñez de Balboa, Hernando De Soto ve diğer kaşifler ünlü yolculuklar yapmıştır.

Rönesans'ın dini nedir?

Hümanizm, Avrupalıları Rönesans sırasında Roma Katolik kilisesinin rolünü sorgulamaya teşvik etti. Daha fazla insanı temel alan fikirleri okumayı, yazmayı ve yorumlamayı öğrendikçe, dini bildikleri gibi yakından incelemeye ve eleştirmeye başladılar. Ayrıca matbaa, İncil de dahil olmak üzere metinlerin ilk kez kolayca çoğaltılmasına ve insanların kendileri tarafından geniş çapta okunmasına izin verdi. 16. yüzyılda, bir Alman keşiş olan Martin Luther, Katolik kilisesinde bir bölünmeye neden olan devrimci bir hareket olan Protestan Reformu'na öncülük etti. Luther, kilisenin birçok uygulamasını ve bunların İncil'in öğretileriyle uyumlu olup olmadığını sorguladı. Sonuç olarak, Protestanlık olarak bilinen yeni bir Hıristiyanlık biçimi yaratıldı.

Rönesans'ın sonu nasıl gerçekleşmiştir?

Bilim adamları, Rönesans'ın sonunun birkaç bileşik faktörün sonucu olduğuna inanıyorlar. 15. yüzyılın sonunda, İtalyan yarımadasını çok sayıda savaş meydana gelmiştir. İtalyan toprakları için savaşan İspanyol, Fransız ve Alman işgalciler bölgede aksamalara ve istikrarsızlığa neden oldu. Ayrıca değişen ticaret yolları, bir ekonomik gerileme dönemine yol açtı ve zengin katılımcıların sanata harcayabilecekleri para miktarını sınırladı. Daha sonra, Karşı Reform olarak bilinen bir hareketle, Katolik kilisesi, Protestan Reformuna tepki olarak sanatçıları ve yazarları sansürledi. Birçok Rönesans düşünürü çok cesur olmaktan korktu ve bu da yaratıcılığı kısıtladı. Ayrıca, 1545'te Trent Konseyi, hümanizmi ve Katolik kilisesine meydan okuyan görüşleri ölümle cezalandırılabilecek bir sapkınlık eylemi haline getiren Roma Engizisyonunu kurdu. 17. yüzyılın başlarında, Rönesans hareketi ortadan kalkmış ve yerini Aydınlanma Çağı'na bırakmıştı.

Rönesans üzerine yapılan tartışmalar nelerdir?

Birçok bilim adamı Rönesans'ı Avrupa tarihinde benzersiz ve heyecan verici bir zaman olarak görürken, diğerleri dönemin Orta Çağ'dan çok farklı olmadığını ve her iki dönemin geleneksel hesapların öne sürdüğünden daha fazla örtüştüğünü iddia ediyor. Ayrıca, bazı modern tarihçiler, Orta Çağ'ın, tarih boyunca önemsiz görülen ve Rönesans döneminin gölgesinde kalan kültürel bir kimliğe sahip olduğuna inanmaktadır. Rönesans'ın kesin zamanlaması ve genel etkisi bazen tartışılırken, dönemin olaylarının nihayetinde insanların çevrelerindeki dünyayı anlama ve yorumlama şeklini değiştiren gelişmelere yol açtığı konusunda çok az anlaşmazlık var.

Rönesans hakkındaki gerçekler nelerdir?

-Rönesans, 14. ve 17. Yüzyıllar arasında, yeni bir sanatsal, bilimsel ve kültürel başarı dalgasıyla ilişkili bir tarih dönemiydi.

-Fransızca rönesans kelimesi tam anlamıyla 'yeniden doğuş' anlamına gelir ve ilk olarak 1830'larda İngilizce olarak görülmüştür.

-Rönesans'ın İngilizce'deki ilk alıntısı W. Dyce ve C.H.Wilson'ın Lord Meadowbank'a Mektubu'nda (1837) şöyle geçmektedir "İtalya'daki Rönesans sanatının daha zarif ve rafine karakteriyle pek çok kaba benzerlik noktasına sahip bir stil”

-Rönesans, Avrupa'nın Karanlık Çağlarından Avrupa'nın daha aydınlanmış ve ilerici çağlarına doğru bir yeniden doğuş dönemi olarak görülmektedir.

-Rönesans'tan önceki yüzyıl, Avrupa'nın çoğunu harap eden Yüz Yıl Savaşı (1337–1453), başarısız Haçlı Seferleri ve ayrıca Kara Ölüm (1346–1353) yaklaşık 25 milyon insanı, yani bölgedeki nüfusun %33'ünü öldürdüğü için özellikle karanlık bir zaman olarak tanımlanıyordu.

-Bununla birlikte, bazı akademisyenler, "Rönesans" teriminin çok belirsiz olduğunu ve "Rönesans yılları"nın özellikle aydınlatılmadığını düşünüyor. Bazı akademisyenler, Rönesans'ın daha doğru bir şekilde Avrupa tarihinin "Longe Duree"sinin bir parçası olduğunu düşünüyor.

-Rönesans döneminde hâlâ din savaşları, siyasi yolsuzluk, eşitsizlik, cadı avları ve yozlaşmış Borgia Papaları gibi gerçek sorunlar görülüyordu. Rönesans'ı yaşayan çoğu insan, onu 'Altın Çağ' olarak görmemiştir.

-Rönesans, Christopher Columbus ve Vespucci gibi ünlü kaşifler tarafından Avrupa dışında yeni toprakların keşfedilmesiyle çığır açan bir keşif dönemiydi.

-Rönesans aynı zamanda bir bilimsel keşif dönemiydi. Galileo Galilei ve René Descartes (1596-1650), eski Aristotelesçi fikirlere meydan okuyan yeni bir astroloji ve matematik görüşünü desteklediler.

-N.Copernicus, dünyanın tüm görüşünü değiştirme sürecini başlattı. Güneş'in Dünya'dan ziyade galaksinin merkezi olduğunu savundu. Dünyanın bu güneş merkezli görüşü, kilisenin mevcut öğretisine meydan okuduğu için tartışmalıydı. Ancak Rönesans sırasında, bu güneş merkezli görüş yavaş yavaş kabul görmeye başladı.

- Rönesans en güçlü şekilde özellikle İtalya ve Floransa ile ilişkilendirildi. Ancak diğer çoğu Avrupa ülkesinin kendi Rönesansı vardı.

-Örneğin, Hollanda, Jan van Eyck dahil olmak üzere kendi Rönesans resim canlandırmasını geliştirdi. Hollanda'nın sanatsal tarzı daha sonra İtalya'yı etkiledi.

-İngiliz Rönesansı daha sonra, 15. yüzyılın sonlarında başladı ve sanattan ziyade edebiyat ve müziğe odaklandı.

İngiliz Rönesansının önemli şahsiyetleri arasında William Shakespeare, John Milton, William Byrd (müzik) ve William Tyndale (İncil'i İngilizce'ye çeviren) sayılabilir.

Rönesans'ın nedenleri nelerdir?

1. Kara Veba, 14. yüzyılda Avrupa nüfusunun büyük bir kısmını yok etti, ancak hayatta kalanlara nispeten daha fazla zenginlik ve sosyal/politik yapılara tırmanma becerisi bıraktı. Feodalizmin çöküşüne yol açtı.

2. Yeni siyasi yapılar ve güçlü konumlara sahip yeni adamlarla, sanatın himayesi, daha fazla statü ve prestij sağlamanın bir yoluydu.

3. Bu yeni siyasi düzen, Floransa'daki sanatçılara komisyon vermeyi göze alabilen güçlü ve varlıklı Medici ailesinin himayesine yol açtı.

4. Osmanlı'nın fethinden sonra Yunan bilginlerinin ve metinlerinin İstanbul'dan Avrupa'ya taşınması (1453).

5. Matbaanın J.Gutenberg c.1440 tarafından icat edilmesi, kitapların daha fazla basılmasına ve bilginin daha geniş bir nüfus yelpazesine yayılmasına izin verdi. Bu, İncillerin ilk kez Latince değil de İngilizce olarak basılması da dahil olmak üzere, İncillerin basımı için özellikle önemliydi.

6. Yeni laik/hümanist fikirlerin ortaya çıkması. Plutarch (1304–1374) ve Erasmus (1466–1536) gibi düşünürler, klasik metinlerin ve hümanist fikirlerin Hıristiyan bir toplum için daha alakalı ve popüler olmasına yardımcı oldu.

7. Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Raphael gibi insanların sanatsal dehasının etkisi

8. Kilisenin daha fazla açık görüşülü olmaya başlaması. Katolik Kilisesi'nin dünyevi gücündeki düşüşe yanıt olarak Vatikan, Luther'in eleştirisine yanıt olarak Karşı Reform'un bir parçası olarak daha fazla sanat ve reforma sponsor oldu. Papa Nicholas V ve Leo X, kiliseyi güçlendirmenin bir yolu olarak birçok Rönesans sanat projesine sponsor oldu.

9. İtalya ve Avrupa'nın geri kalanı arasında daha büyük ticaret ağının oluşturulması. Ayrıca, ironik bir şekilde, İtalya ve Fransa arasındaki savaşlar Rönesans fikirlerinin yayılmasına yardımcı oldu.

10. Haçlı Seferleri, birçok Avrupalı ​​bilim insanının Doğu fikirlerine maruz kalmasına yol açtı; aynı zamanda ticaretin ve ekonominin büyümesini de kolaylaştırdı.

Aydınlanma Çağı nedir?

Avrupa siyaseti, felsefesi, bilimi ve iletişimi, katılımcıları tarafından Akıl Çağı veya basitçe Aydınlanma olarak adlandırılan bir hareketin parçası olarak “uzun 18. yüzyıl” (1685-1815) boyunca kökten yeniden yönlendirildi. Britanya'daki, Fransa'daki ve Avrupa'daki aydınlanma düşünürleri geleneksel otoriteyi sorguladılar ve insanlığın rasyonel değişim yoluyla geliştirilebileceği fikrini benimsediler.

Aydınlanma sayısız kitap, makale, icat, bilimsel keşif, yasa, savaş ve devrim üretti. Amerikan ve Fransız Devrimleri, Aydınlanma ideallerinden doğrudan ilham aldı ve sırasıyla etkisinin zirvesini ve düşüşünün başlangıcını belirledi. Aydınlanma süreci sonunda 19. yüzyıl Romantizmine yol açtı.

Erken Aydınlanma: 1685-1730

Aydınlanma'nın 17. yüzyılın önemli öncüleri arasında İngiliz Francis Bacon ve Thomas Hobbes, Fransız René Descartes ve Galileo Galilei, Johannes Kepler ve Gottfried Wilhelm Leibniz de dahil olmak üzere Bilimsel Devrimin kilit doğa filozofları vardı. Kökleri genellikle 1680'lerin İngiltere'sine kadar uzanır; burada Isaac Newton üç yıl içinde "Principia Mathematica"sını (1686) ve John Locke'un "İnsan Anlayışına Dair Deneme"sini (1689) yayınlamıştır. Ortaya konulan bu eserler Aydınlanma döneminde meydana gelen büyük ilerleme için bir felsefi zemin oluşturmaktaydı.

'Aydınlanma Nedir?' adlı makalesinde (1784), Alman filozof Immanuel Kant, dönemin şu sözler ile açıklamıştır: “Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür; bunun nedenini de aklın kendisinde değil, fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır Sapare Aude! “Aklını kullanma cesaretini göster!”'

Locke, insan doğasının değişken olduğunu ve bilginin bir tür dış hakikate erişmek yerine birikmiş deneyim yoluyla kazanıldığını savundu. Newton'un hesabı ve optik teorileri, kesin olarak ölçülen değişim ve aydınlanma için güçlü bilimsel metaforlar sağladı.

Tek, birleşik bir Aydınlanma yoktu. Bunun yerine Fransız Aydınlanması, İskoç Aydınlanması ve İngiliz, Alman, İsviçre ya da Amerikan Aydınlanmasından söz etmek mümkündür. Bireysel Aydınlanma düşünürleri genellikle çok farklı yaklaşımlara sahipti. Locke, David Hume'dan, Jean-Jacques Rousseau Voltaire'den, Thomas Jefferson'dan Büyük Frederik'ten farklıydı. Bununla birlikte, farklılıkları ve anlaşmazlıkları, rasyonel sorgulama ve diyalog yoluyla ilerlemeye olan inancın ortak Aydınlanma temalarından ortaya çıktı.

Erken Aydınlanma'dan Sonra: 1730-1780

Fransız “filozofları”nın (Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Buffon ve Denis Diderot) diyalogları ve yayınları üzerine odaklanan Yüksek Aydınlanma, en iyi bir tarihçilerden biri olan Voltaire'in “Felsefi Sözlüğü”nün özetiyle anlatılabilir: “Açık fikirlerin bir kaosu ” Bunların en başında, evrendeki her şeyin rasyonel olarak gizeminden arındırılabileceği ve kataloglanabileceği fikri vardı. Dönemin imza niteliğindeki yayını, önde gelen yazarları insan bilgisinin iddialı bir derlemesini oluşturmak üzere bir araya getiren Diderot'nun "Encyclopédie" (1751-77) idi.

Avusturya ile çok yıllı acımasız savaşlar arasında Prusya'yı birleştiren, rasyonelleştiren ve modernize eden Büyük Frederick gibi aydınlanmış despotların ve "Bağımsızlık Bildirgesi" ( 1776), Amerikan Devrimi'ni Locke'un denemelerinden alınan terimlerle çerçeveledi.

Hıristiyanlar inançlarını rasyonel çizgilere göre yeniden konumlandırmaya çalıştıkları ve deistler ile materyalistler evrenin Tanrı'nın müdahalesi olmadan kendi rotasını belirlediğini iddia ettikleri için, aynı zamanda dini (ve din karşıtı) bir yenilik zamanıydı. Locke, Fransız filozof Pierre Bayle ile birlikte, Kilise ve Devletin ayrılması fikrini savunmaya başladı. Masonlar, Bavyera İlluminati ve Gül Haçlılar gibi gizli topluluklar gelişti ve Avrupalı ​​erkeklere (ve birkaç kadına) yeni dostluk, ezoterik ritüel ve karşılıklı yardım biçimleri sundu. Kahvehaneler, gazeteler ve edebiyat salonları fikirlerin dolaştığı yeni mekanlar olarak ortaya çıktı.

Geç Aydınlanma ve Ötesi: 1780-1815

1789 Fransız Devrimi, toplumu akılcı bir çizgide yeniden inşa etmek için eski otoriteleri kovmaya yönelik Yüksek Aydınlanma vizyonunun doruk noktasıydı, ancak kendi fikirlerinin sınırlarını gösteren kanlı bir teröre dönüştü ve bu terör on yıl sonra yükselişe yol açtı. Yine de, eşitlikçilik hedefi erken dönem feminist Mary Wollstonecraft'ın ("Frankenstein" yazarı Mary Shelley'nin annesi) hayranlığını çekti ve hem Haiti bağımsızlık savaşına hem de Paraguay'ın bağımsızlık sonrası ilk hükümetinin radikal ırksal kapsayıcılığına ilham verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.