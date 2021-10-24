Roma’yı gerçekten Neron mu yaktı?

İ.S.64 yılında Roma’da yaşanan büyük bir yangın, kentin büyük bir kısmını harap etmişti. Yangından hep İmparator Neron sorumlu tutulmuştu. Ne var ki, Neron’un kundakçı olduğu söylentisi bir türlü kanıtlanamadı.

İ.S.64 yılında Roma'da yaşanan büyük bir yangın, kentin büyük bir kısmını harap etmişti. Yangından hep İmparator Neron sorumlu tutulmuştu. Fakat bugün artık bunun ocaktan sıçrayan bir kıvılcımla meydana geldiği ve rüzgarın etkisiyle tüm şehre yayıldığı sanılmakta.

Neron, İ.S.37 yılında Claudius Germanicus Caesar olarak dünyaya geldi. Annesi Agrippina'nın inanılmaz hırsı olmasaydı belki de hiçbir zaman imparator olmayacaktı. Sonuçta imparatorluk tahtına ulaşması için ihanet ve cinayetlerin yaşanması gerekiyordu. Neron, Claudius'un ölümünden sonra İ.S.54 yılında Roma'nın beşinci imparatoru oldu ve 68 yılına kadar da hüküm sürdü.

Neron sanatı seviyordu, özellikle de tiyatro oyunlarına ve sahneye çok düşkündü. Bu nedenle de sık sık halkının önüne çıkıyordu, bu yüzden biraz narsis (kendine hayran) olduğu bile söylenebilir. Şiddetten yana değildi ve gladyatör dövüşlerini kaldırmak istemişti. İmparator, her ne kadar Deli Neron olarak ünlendiyse de, deliliği tarihi belgelerle kanıtlanamamıştır.

Aslında Roma'da yangın hiç eksik olmazdı, çok sayıda yüksek bina yüzünden kent her zaman yangın tehdidi altındaydı. Ayrıca yemekler açık ateşte pişiriliyordu ve yoksul semtlerdeki evler genelde çabuk alev alan ahşap ve kerpiçtendi.

İ.S.64 yılında 18'i 19 Temmuza bağlayan gecede meydana gelen yangın, Roma kentinde yaşanan en büyük felaket olarak tarihe geçecekti.

Yangın Circus Maximus'taki küçük bir dükkanda başladıktan sonra rüzgarın şiddetiyle büyük bir hızla tüm Circus'a yayılmış ve bir anda yollara sıçradı. Roma'daki on dört semtten dördü yangında zarar görmedi ama, altı gün ve yedi gece kenti yalayıp geçen alevler, sonunda Roma'nın üçte birini yok etti.

Kundakçılığı kanıtlanamadı

Yangının gerçek nedeni olasılıkla ocak başında yaşanan bir dikkatsizlikti tabii ki ancak danışmanları Nero'na halka bir suçlu gösterilmesi için baskı yapınca Hıristiyanlar kundakçı olarak ilan edildi ve yargılananlar da korkunç bir şekilde cezalandırıldı.

Neron'un kuşkulu kişi olabileceği daha sonra akla gelecekti. Gerçi o zamanki kaynaklarda hep dikkatsizlik sonucu meydana gelen yangından söz ediliyor, ama Neron'un Roma'yı yeniden kurmak gibi ilginç bir fikri de vardı. Roma eskisinden çok daha görkemli olmalıydı ve Neron yangından sonra gerçekten de dev bir saray kompleksi inşa ettirmişti.

Ne var ki, Neron'un kundakçı olduğu söylentisi bir türlü kanıtlanamadı. Hatta o dönemin yazarları ve daha sonraki tarihçiler bile Nero'nun kundakçı olduğuna inanmadılar. Neron, yangından dört yıl sonra 6 Haziran 68 yılında intihar etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.