Osman Gazi kimdir? Osman Gazi katıldığı savaşlar

Osman Gazi kimdir? Osman Gazi kimin oğlu? Osman Gazinin katıldığı seferler neler? Osman Gazi, Osmanlı Beyliğini kurmuştur. 1258, Söğüt – 1 Ağustos 1326 yıllarında yaşamıştır. Osmanlı Devleti'ni ve Osmanoğulları’nı kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı sultanı olarak tanınır. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey hakkında merak edilen tüm ayrıntılara değineceğiz. İşte ayrıntılar.

Osman Gazi kimdir?

Osman veya Osman Gazi, mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık (1258, Söğüt- 1324, Bursa), Babası Ertuğrul Gazi Batı Anadolu'da Söğüt Ovası ile Domaniç Yaylasında yaşayan Oğuz Türkleri ‘nin Bozok boyunun Kayı kolundan olan büyük kalabalık bir obaya beylik etmekteydi. Osman Gazi Ertuğrul Gazinin küçük oğlu idi. Büyükannesi Hayme Hatun (Süleyman Şah'ın eşi), ve annesi Halime Hatun'dur. Dedesinin Süleyman Şah veya Gündüz Alp isimli Kayı Beyi olduğu bilinmektedir. Osman bey Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar ve komutandır. Osman bey, 1281 yılında 23 yaşındayken Ömer Abdulaziz Bey'in kızı Malhun Hatun ile evlendi. Bu evlilikten daha sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan Orhan Gazi Dünya'ya geldi. Osman Gazi kurduğu Osmanlığı beyliği ile 600 yıllık hüküm sürecek bir imparatorluğa erişmiştir.

Osman Gazi katıldığı savaşlar