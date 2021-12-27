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TIMETURK / TARİH / O taşın üzerinde İstanbul’un kaderi yazılıymış!

O taşın üzerinde İstanbul’un kaderi yazılıymış!

İstanbul’da, Sultanahmet Meydanı dediğimiz yerin ortasında Yılanlı Sütun ile Örmeli Sütun arasında bulunan sivri tepeli hiyeroglif yazılı o yüksek yapı hepimizin ilgisini ilk görüşte çekmiştir. Peki bu sütunun üzerindeki semboller ne anlama geliyor?

2 Saat Önce
2021-12-27 00:06:24
O taşın üzerinde İstanbul’un kaderi yazılıymış!

Türk Telekom

En sıra dışı hikaye Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer alıyor.

Roma İmparatorluğu'nun gücünü göstermek için Mısır'dan getirilip Hipodrom'a dikilen Dikilitaş'ın üzerindeki hiyeroglifler, her ne kadar Bizans uygarlığı ile bir ilgisi olmasa da Evliya Çelebi, bir kahin tarafından, dünya döndükçe İstanbul'un başına neler geleceğini gösteren resimlerle süslenip, tılsımlandığnı anlatıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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