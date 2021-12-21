Montaigne’den Türk ordularının disiplinine övgü

Türk orduları, tarihteki sayısız zaferlerinin yanı sıra disipliniyle de dünyada hayranlık uyandırıyor. 16. Yüzyılın meşhur Fransız deneme yazarı Michel de Montaigne de Türk ordusunun hayranlarından biri. Ünlü yazar, bu hayranlığını bir denemesinde şöyle dile getiriyor:

“Askerlerin düşmandan çok komutanlarından korkmalarını isteyen o eski ahlak ne oldu? Şu güzelim örneğin benzeri nerede:

Bir elma ağacı Roma ordusunun kamp kurduğu bir yerin ortasında kalmış da ertesi gün ordu çekilip giderken olgun, nefis elmaları bir teki eksilmeden sahibine bırakmış.

İsterdim ki gençlerimiz vakitlerini pek yararlı olmayan gezintiler ve pek onurlu olmayan uğraşlarla geçirecek yerde biraz gidip yaman bir Rodoslu kaptanın bir deniz savaşını nasıl yönettiğini, biraz da Türk ordularındaki disiplini görsünler. Çünkü bizimkinden çok ayrı ve çok üstün onlardaki disiplin.

BİR YUMURTANIN CEZASI 50 SOPA

Bizim askerlerimiz seferde eskisinden daha uygunsuz, sorumsuz; Türk askerleriyse tersine daha ölçülü, daha çekingen davranıyorlar. Çünkü onlarda, barış zamanı fakir rahatsız etmek, malını çalmak birkaç kötek cezasıyla geçiştirildiği halde, savaşta en ağır cezaları görüyor. Parasını vermeden bir yumurta almanın cezası tam 50 sopa. Onun dışında, karın doyurmayan az ya da çok değerli herhangi bir şeyi çalanlar hemen kazığa geçiriliyor ya da başları kesiliveriyor.

Fatihlerin en zalimi olan Selim üstüne yazılanlardan okurken şaştım:

Mısır'ı aldığında Şam şehrini bolluk ve güzellikle saran eşsiz bahçelere askerlerinden hiçbirinin eli değmemiş; hem de kapalı değil açık oldukları halde.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.