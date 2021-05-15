Matematiği rahipler mi buldu?

Aristo tarafından ileri sürülen şu görüşe göre; matematik Mısır’da doğmuştur ama Nil taşmalarının neden olduğu ölçme-hesaplama ihtiyacından değil, din adamlarının, rahiplerin can sıkıntısından doğmuştur

Matematik sözcüğü, ilk kez, M.Ö. 550 lerde, Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır. Yazılı literatüre girmesi, M.Ö. 380 lerde Platon ile olmuştur. Kelime manası "öğrenilmesi gereken şey", yani, bilgi. Bu tarihlerden önceki yıllarda, matematik kelimesi yerine, yer ölçümü manasına gelen, geometri ya da eski dillerde ona eşdeğer olan sözcükler kullanılmıştır.

Mısır ve Mezopotamya'da mı çıktı?

Matematiğin M.Ö. 3000 –2000 yıllarında Mısır ve Mezopotamya'da başladığı rivayetler arasında.Heredot'a göre, matematik Mısır'da başlamıştır. Matematiğin kökeni ile ilgili çok farklı görüş mevcut. Aristo tarafından ileri sürülen şu görüştür. Aristo' ya göre de matematik Mısır'da doğmuştur. Ama Nil taşmalarının neden olduğu ölçme-hesaplama ihtiyacından değil, din adamlarının, rahiplerin can sıkıntısından doğmuştur.

Rahipler kendilerine uğraş aradılar

O tarihlerde, Mısır gibi ülkelerin tek entelektüel sınıfı rahip sınıfı. Bu sınıfın geçimi halk veya devlet tarafından sağlandığı için, entelektüel uğraşılara verecek çok zamanları olmaktadır. Kendilerini meşgul etmek için, başkalarının satranç, briç, gibi oyunları icat ettikleri gibi onlar da geometri ve aritmetiği, yani o zamanın matematiğini icat etmişlerdir.

Matematiğin temelinde imzası bulunan bilim insanları ise şunlar:

Çember hesabı ve Anadolulu filozof

"Çap çemberi iki eşit parçaya böler" Hepimizin çok iyi bildiği bu gerçeği ilk defa ortaya atan kişi Anadolulu filozof Thales.Thales aynı zamanda birçok önemli geometrik buluşa imza atmıştır. Mısır matematik okulunun öğrencisi, Yunanlara ise geometriyi öğreten kişidir.

Pisagor ve teoremi

c2:a2+b2 olarak formüllindirilen Pisagor teoreminin sahibi, sayıların babası olarak bilinen Pisagor için matematikle tahmin edilemeyecek hiçbir kon olmazdı. Hatta notaların matematiksel formüllere dönüşebileceğini savunarak müzik ve matematik arasında bağlantı kuran kişi de kendisidir.

Geometrinin babası

Geometri denildiğinde akıllara ilk gelen matematik bilgini Öklid. Bunun nedeni hem o zamana kadar hem de kendi döneminde ortaya çıkan matematik bilgilerini ciltlerce kitapta toplaması ve bu kitapların sonraki 2000 yıl boyunca başvuru kaynakları olarak kullanılmasıdır.

Altın oranın mucidi

İnsanlığı her alanda altın oran ile buluşturan Fibonacci dizisi,adını kendisini icat eden Ortaçağ'da yaşayan matematikçi Leonarda Bigollo'dan almaktadır. Babasının takma ada Bonnaccio idi ve kendisi de Bonnaccio'nun oğlu anlamında Fibonnacci takma adıyla tanınmaktadır.

İstanbul'un enlem ve boylamı

İstanbul'un enlem ve boylamlarınn derecelerini çıkaran kişi, önce Timur imparatorluğu ardından Osmanlı İmparatorluğu'nda matematikçi ve astronom olarak görev yapan Ali Kuşçu'dur. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı medreselerinde matematik konularını düzenlemiş ve öğretmenlik görevinde de bulunmuştur.

Hesap makinesinin temeli

Binom katsayılarını içeren üçgensel dizi yani Pascal Üçgeni olarak da bilinmektedir. 17'nci yüzyıl matematikçilerinden olan Fransız Pascal Blaise aynı zamanda mekanik hesap makinesinin de mucitleri arasında bulunuyor.

Modern matematik ve Newton

Tüm zamanların en iyi fizikçilerinden biri olarak tanınan Isaac Newton aynı zamanda önemli bir matematikçi. Leibniz ile birlikte modern matematiğin temellerini atmış olan İngiliz bilimadamı Newton Leibniz ile eşzamanlı olarak diferansiyel ve integral hesabını bulan kişi olarak tarihi geçmiştir

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