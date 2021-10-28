İşte Atatürk'ün vasiyeti

Cumhuriyet Bayramına dair yurt içi ve yurt dışı kutlamalar yarın resmen gerçekleştirilecek. Biz de merak edilenler arasında bulunan Atatürk'ün vasiyetine göz atmak istedik....

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerde kutlanacak. Atatürk'ün cumhuriyet kazanımlarına dair paylaşımları 7'den 70'e herkesçe bilinirken en az bilinenlerden birisi de vasiyeti.

Biz de okurlara Atatürk'ün "Vasiyetnamesine dair" hatırlatmada bulunmak istedik....

5 Eylül 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamenin içeriği ise şöyle:

“Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum:

1) Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.

2) Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule'ye ayda bin, Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülkü'ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki yüzer lira verilecektir.

3) Sabiha Gökçen'e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir.

4) Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.

5) İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır.

6) Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil kurumlarına tahsis edilecektir.”



Atatürk'ün yer ve tarih belirtip, imzasını kendi el yazısıyla yazdığı vasiyetnamesinde, orijinal belge ve fotoğraflara da yer verildi. Nurer Uğurlu'nun yayına hazırladığı “Vasiyetim” adlı kitapta, Atatürk'ün nakit ve hisse senetlerinin durumu sayısal verilerle sunuldu. Ayrıca Atatürk'ün bu hisse ve senetlerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne devredişi belgeleriyle aktarılmıştır...

“Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki Nakit ve Hisse Senetlerinin Durumu” ve “Vasiyetnamenin Açılışı” başlıklarında anlatılanlar:

“Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki nakit ve hisse senetlerinin durumu şöyle idi:

Nûkut

Emekli hesabı

19.566.80

4 numaralı şahsî hesap (Türkiye İş Bankası)

53.453.18

2 numaralı hesap (Türkiye İş Bankası)

1.446.872.03

Türkiye İş Bankası hisse senedi (adet)

119.125.00

Müessis hisse senedi (Türkiye İş Bankası) (adet)

569.00

Maden Kömürü TAŞ hisse senedi (nama muharrer) (adet)

12.750.00

Maden Kömürü Taş hisse senedi (hamiline muharrer) (adet)

12.250.00

Maden Kömürü TAŞ hisse senedi (müessis hisse) (adet)

25.125.00

Bu paralar, Atatürk'ün vasiyetnamesindeki koşullarla CHP'sine devredilmiştir. Türkiye İş Bankası'nın Türk Dil Kurumu'na (Bütçe Komisyonuna) verdiği bilgiye göre (1960 yılı), Atatürk'ten kalan hisse senetlerinin sayısı 320.650 tanesi nama muharrer, 230.680 tanesi hamiline muharrer olmak üzere 551.680 tane Türkiye İş Bankası hisse senedidir. Bu senetler, 20 milyon liralık sermayeye oranlıdır ve son durum göstermektedir. Türkiye İş Bankası'nın sermayesi 5 milyondan 10 milyona, 10 milyondan 20 milyona ve 20 milyondan 40 milyona, ihtiyatlardan aktarılmak suretiyle çıkarıldığında her sermaye artırımında, ellerinde bir hisse senedi olanlara iki hisse senedi verilmek yoluyla paylar da artırılmıştır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.