İstanbul'da kaç dil konuşuluyordu?

Yapılan araştırmalara göre İstanbul’un nüfusu ancak 1950’li yıllardan sonra 1 milyonun üzerine çıkıyor. Bu tarihten önce elde edilebilen verilere göre İstanbul’da dil ve kültür çeşitliliği bakımından Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan izler göze çarpıyor

İstanbul'da hangi uyruktan insanlar yaşıyor, kaç çeşit dil konuşuluyor? İstanbul hangi kültürlere ev sahipliği yapmış? Bu tür merak uyandıran sorular dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul için cevaplandırılması hayli uğraştırıcı sorulardır...

Savaşların, ekonomik sıkıntıların, büyük felaketlerin sebep olduğu her nüfus hareketliliğinde rastlandığı gibi İstanbul da bunlardan etkilenmiş bir şehir…

Fotoğraf makinesinin ilk görülmeye başlandığı yıllarla birlikte İstanbul'da da neler olduğu, nasıl yaşandığı görüntülenmeye başlanmış...

Özellikle İkinci Abdulhamid'in fotoğraf meraklısı olduğu ve İstanbul'un çeşitli noktalarının panoramik olarak fotoğraf karelerine yansıması için görevli tayini ve tavsiyesinde bulunduğu biliniyor. Mesela bu fotoğraf, II. Abdülhamid döneminde Eminönü Mahmutpaşa semtinde çekilmiş...

Yakın tarihi dikkate alacak olursak Balkan savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Harbi'nden en çok etkilenen illerin başında elbette dönemin başkenti İstanbul geliyor…

İkinci Dünya Savaşı döneminde ise, ulaşılan kayıtlara göre şehrin 1940 yılındaki nüfusu 793.949 olarak geçiyor...

Bu yıllarda ortaya çıkan bir araştırmaya göre İstanbul'da kaç dil konuşulduğu da tespit edilmiş…

Bu bakımdan İstanbul'un bir dünya şehri olduğu, dünya şehri olmaya da devam edeceği tüm otoriteler tarafından dile getiriliyor…

Aşağıdaki liste 1939 tarihini taşıyor ancak bu yıldan önceki ve sonraki yıllar dikkate alındığında şehirdeki insan çeşitliliğine dair basit bir fikir verebilir; İstanbul'da 30 farklı dil konuşulduğu görülmüş!

Bu belge de gösteriyor ki, İstanbul gerçekten başlı başına insanlık tarihinin en önemli merkezlerinden biri…