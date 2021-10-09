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İsrail arşiv belgesi: ‘Bizi köpeklere atacaklar’

İsrail medyası tarafından yakın zamanda yayınlanan resmi belgeler, eski Başbakan Golda Meir'in 1973 Arap-İsrail Savaşı'nın ilk günlerinde askeri yetkililere uluslararası toplumun yardımını esirgemesi olasılığı hakkında ciddi endişelerini dile getirdiğini gösteriyor.

1 Saat Önce
2021-10-09 18:41:57
İsrail arşiv belgesi: ‘Bizi köpeklere atacaklar’

İsrail Devlet Arşivleri tarafından yayınlanan belgeler, Meir ile ordu komutanları arasındaki görüşmelerde yaşanan gerilimin boyutunu gözler önüne seriyor.

Uluslararası toplumun İsrail'i terk etmesinden korktuğunu dile getiren Meir, "Uluslararası toplumdan aldığımız az destek de ortadan kalkacak ve bizi köpeklere atacaklar" dedi.

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Yeni belgelerde açıklanan görüşme, Mısır ve Suriye ordularının 6 Ekim 1973'te İsrail'e düzenlediği koordineli saldırıdan bir gün sonra gerçekleşti.

Belgelere göre 7 Ekim sabahı saat 06:10'da Meir ile ordu komutanları arasında gerçekleşen toplantı kötü haberle başladı. Askeri yetkililer Golan Tepeleri'ndeki koşulların kötüleştiğini, şehirlerin boşaltıldığını ve hava kuvvetlerinin ilerleyen düşman kuvvetlerini püskürtmek için kara kuvvetlerine yardım etmek amacıyla harekete geçtiğini bildirdi.

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Meir, toplantı katılımcılarına defalarca "Onlara ciddi darbeler indirmemiz gerekiyor" mesajını verdi.

Savaşın 48. yıldönümünde yayınlanan belgeler bin 300 sayfa ve gizliliği kaldırılan kabine toplantılarından ve üst düzey güvenlik tartışmalarından notlar içeriyor.

Şarku'lAvsatTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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