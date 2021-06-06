Fatih'in atını denize sürmesine neden olan paşa

3 Ceneviz ve 1 Bizans gemisinin kuşatılmış İstanbul'a erzak ve asker taşınmasını kendisine yediremeyen Fatih Sultan Mehmet'in atını denize sürdüğü biliniyor.Peki bu bir hatı mıydı ve kim sorumluydu?

Bulgar asıllı olan Baltaoğlu Süleyman Bey, II. Murad zamanında devşirme olarak saraya girmiştir. Eğitimde başarıları ispatlandığında kapıcıbaşılığa yükselip birçok devlet hizmetlerinde bulunmuştur. Haçlı orduları karşısında dirense de istediği neticeyi alamayınca uç beyi Turahan Bey'i Veziriazam Halil Paşa'nın emriyle tutuklayarak 1443'te Tokat'a hapse göndermiştir.

Kaptan-ı deryalığa yükseliş

Edirne-Segedin Antlaşması'nın ön müzakerelerini Macar Kralı Ladislas'a 1444'te bildiren elçi olarak görev almıştır. Osmanlı idaresindeki Sırp kalelerini tahliye edip Sırplara teslim etti.II. Murad'ın itimadını kazanan Baltaoğlu Süleyman Bey, daha sonra sancak beyliğine yükseldi. Fatih Sultkan Mehmet döneminde Karaman kuvvetlerine karşı mücadele verdi. 1449 yılında Osmanlı donanmasının başında Midilli Adası'na sefer yaptı.Kalonya kasabasını ele geçirdi. Ardından 1451'de Gelibolu sancak beyi olarak kaptan-ı derya görevine getirildi.

Bir gözünü kaybetti

Baltaoğlu Süleyman Bey, 1453 baharında 400 civarında savaş ve nakliye gemisinden teşkil donanmayla kuşatmaya katılmak üzere İstanbul önlerine gelip Baltalimanı'na yerleşti. 18 Nisan'da başta Büyükada olmak üzere bütün adaları fethetmesine rağmen 20 Nisan'da Bizans'a yardım için gelen üç Ceneviz ve bir Bizans gemisinin Haliç'e girmesini önleyemeyince görevinden alınmak durumunda kaldı.

Fatih kızdı ve atını denize sürdü

Hatta Bizans'a yardım için gelen üç Ceneviz ve bir Bizans gemisinin Haliç'e girmesini önleyemeyince savaşı karadan seyreden Fâtih, bu gemilerin durdurulamayışı karşısında kızgınlıkla atını denize sürmüş ve ardından Baltaoğlu'nu şiddetle azarlayıp idamını emretmişse de devlet ileri gelenlerinin araya girmesiyle bu kararından vazgeçmiştir. Savaşın gidişatının kötüye dönüşmesini engellemek adına diğer kurmay ve vezirler de atlarını denize sürmüş ve padişahı geri çevirip karaya getirebilmişlerdir.Savaş sırasında bir gözünü kaybetti. Kaptan-ı deryalıktan azledildikten sonra kara ordusunda görev yaptı, birçok savaşa katıldı.

Baltalimanı semtine adını verdi

Bugün herkesin bildiği İstanbul'daki Baltalimanı semti, Adını Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı donanmasının başında bulunan Kaptan-ı Derya Baltacıoğlu Süleyman Bey'den almaktadır. Baltacıoğlu Süleyman Bey'in İstanbul'un fethine çok büyük katkı sağlayan gemileri burada hazırladığı için liman Baltacıoğlu'nun ismiyle anılmıştır. Av köşkü olarak kullanılan Baltalimanı, emik hastalıkları hastanesi olarak değerlendiriliyor.

Baltaoğlu Süleyman Bey'in ölümüne dair net bir bilgi bulunmuyor ama bazı kaynaklara göre İstanbul'un fethinden sonra birkaç yıl daha yaşamıştır. Bazı rivayetlere göre de Baltaoğlu Süleyman Bey'in karşı karşıya kaldığı bazı başarısızlıklarını kafasına taktığı ve üzüntüsünden öldüğü de dile getirilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.