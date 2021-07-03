Ekmek fiyatı haftalık maaşa eşitlendi

İngiltere’de kabul edilen bir yasayla, ekmek fiyatı, haftalık maaşa eşitlenince kıyamet koptu. 19’uncu yüzyılda ortaya çıkan çarpıcı gelişmeler fırıncılık endüstrisini günümüzdeki düzeyine getirdi.

Ekmekçiliğin tarihi 8 bin yıl öncesinden; insanların hububatı taşlar arasında kırıp ufaladığı, sonra da bunlara su katıp elde ettiği hamuru yassı bir kaya üzerine yayarak ateşte pişirdiği günlere kadar uzanmaktadır. Mısırlılar ekmekçilikten keyif alırdı, dahası onlar için ekmek, yaşamlarının simgelerinden biriydi. Ekmek Mısırlılar için o kadar önemliydi ki ölenler bundan sonraki hayatlarında da yoksun kalmasınlar diye mezarlarına bir parça ekmek konuyordu.

Yunan ve Roma döneminde ekmek

Yunanistan'da ve Roma İmparatorluğu'nda ekmek zamanla halkın başlıca gıda maddesi haline geldi. Yumurta ve yağ da katılmaya başlandığında ise ekmek artık lüks tüketim maddeleri arasındaki yerini almıştı.Ortaçağ Avrupası'nda Normanlar ekmekçilikte çavdar kullanmaya, hamurlarını da yorgan altında fermente etmeye başladı. İsveçliler una Ren Geyiği kanı, Fransızlar ise öküz kanı katmayı denedi.

Fırın oçaklarına geçiş süreci

İlk olarak İngilizler tarafından kurulan Ekmek Mahkemeleri yüzyıllar boyunca ekmeğin gramaj ve fiyatını tespit etti. Ortaçağ'da bazı yerleşim birimlerinde fakir insanlar için un ya da hamurlarını getirip ekmek pişirebilecekleri umumi fırın ocakları vardı. Bu adet, aynı zamanda fırıncılığın da başlangıcıydı.

Ekmek fiyatı halkı ayaklandırdı

1800'lü yılların başında İngiltere'de kabul edilen bir yasayla, ekmek fiyatı, haftalık maaşa eşitlenince kıyamet koptu. Art arda patlak veren ayaklanmalar sonucunda yasa kaldırıldı. Ekmek çalmanın cezası ise genellikle yeni sömürgelerden Galler'e sürgün edilmekti. 19'uncu yüzyılda ortaya çıkan çarpıcı gelişmeler fırıncılık endüstrisini günümüzdeki düzeyine getirdi.

Günümüzde en çok tüketilen ekmek türlerinden bazıları:

Karışık Tahıllı Ekmek

Beslenme ve diyet konusunda hassas davrananların tercihleri arasında yer alıyor. Karışık tahıllı ekmeğin içinde genelde çavdar ve buğday unu, arpa, yulaf, mısır gibi tahıllar mevcut. Tahıl çeşitliliği arttıkça ekmeğin vitamin ve mineral değerleri de artmaktadır.

Tam Buğday Ekmeği

Bu ekmeğin buğdaydan yapılan beyaz ekmekten farkı, hamurunda işlenmemiş buğday kullanılması. İşlenmemiş buğday daha fazla lif içerir, vitamin ve mineral açısından beyaz ekmeğe kıyasla daha zengin olurken tüketimi de son dönemde artmakta.

Çavdar Ekmeği

Hem çok sağlıklı, hem çok doyurucu hem de çok lezzetli olan çavdar ekmeği, tarihi en eskiye dayanan ekmek çeşitlerinden. Çavdar ekmeğinin bu kadar çok kişi tarafından tercih edilmesinin sebeplerinden biri ise ekmeğin antioksidan açısından zengin olması.

Mısır Ekmeği

Karadeniz'in sevilen lezzeti mısır ekmeği, hem çok doyurucu hem de çok lezzetli. Karadeniz'de balığın yanında yenilse de tek başına da oldukça lezzetlidir.Büyük şehirlerde de bu tadın tercih edildiği ve özellikle restoranlarda raflarda rahatlıkla rastladığımız bir ekmek türü.

Tandır Ekmeği

Yufka gibi oklavayla açılan tandır ekmeği, çamurdan yapılan ocaklarda pişirilir. Bu ekmeğin kökeni Orta Asya'dır, evde doğal malzemelerle yapıldığı için katkısızdır, buna rağmen uzun süre bozulmadan dayanmaktadır.

Karabuğday Ekmeği

Son zamanların en gözde ekmek çeşidi olan karabuğday aslında kuzukulağı familyasında yer alan bir bitkidir. Bu sebeple protein oranı yüksektir, kan şekerini kontrol etmede olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde greçka ismiyle de bilinmektedir.

Çekirdekli Ekmek

İçi kabak çekirdeği ve ay çekirdeği çeşitleriyle dolu olan bu ekmeğimiz çok lezzetli ve doyurucudur, özellikle sandviçlerde tercih edilir.

Bazlama

Bazlama yapmak için hamur önce beze haline getirilir sonra oklavayla açılır ve sac üzerinde pişirilir. Orta Anadolu'da yaygın olan bu ekmek çeşidinde kullanılan un karışımı bölgeye göre değişir, bazı yerlerde darı ve buğday karışımı bir un kullanılırken bazı yörelerde mısır unu da karışıma eklenir.

Ekşi Mayalı Ekmek

Bu ekmeğin en büyük artısı mayası sayesinde probiyotik özelliği bulunmasıdır. Sindirim sistemi açısından faydalı olduğu düşünülen ekşi mayalı ekmek, tok tutan bir besindir.

Kepek Ekmeği

Kepek ekmeği dendiği zaman diyet akla geliyor. Son dönemde tüketiminde artış görülmektedir. Kepek ekmeği tok tutan ekmek çeşitlerinden biridir. Sindirim sistemi için faydalı olduğu ve beyaz ekmeğe kıyasla daha fazla vitamin ve lif içerdiği kabul edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.