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Çığlıklar köpeklerin ulumalarına karıştı; bin köylü böyle öldürüldü!

Birlikler, geldikleri gün, El Salvador'un bu son derece fakir bölgesine yiyecek tedarik etme sözü verdiler. Bunun yerine köylüleri bir çorak arazide toplayıp katlettiler. 10-12 Aralık 1981 tarihleri ​​arasında El Mozote yakınlarında çığlıklar köpeklerin ulumalarına karıştı.

17 Dakika Önce
2021-12-28 00:38:51
Çığlıklar köpeklerin ulumalarına karıştı; bin köylü böyle öldürüldü!

Ordu, ülkede iktidarı ele geçirmeye çalışan sözde “komünistleri” ortadan kaldırma emri aldı ve köylüler ana hedefler arasındaydı. Türk Telekom

Birçoğu, bölgede güçlü bir varlığı olan isyana koruma sağlamakla suçlandı.El Salvador'un maruz kaldığı tüm dehşetler arasında, El Mozote katliamı belki de en korkunç olanı: üç gün boyunca kan akıtılarak en az 986 kişi (552 çocuk ve 12 hamile kadın dahil 434 yetişkin) öldürüldü. Kırk yıl geçti ve ne Martínez ne de hayatta kalanların geri kalanı adalet veya tazminat alamadı.

Latin Amerika ülkesi El Salvador'da ABD destekli hükümetin iç savaş sırasında 10, 11, 12 Aralık 1981 yıllında ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Mozote köyünden yaptığı katliam Latin Amerika'daki son büyük katliam olarak kabul ediliyor.

Latin Amerika'daki son büyük katliam için sivillerin ailelerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala özür dilenmedi. Hükümet orduyu kollamaya devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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