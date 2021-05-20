Çerkes Soykırımının 157. yıldönümü

Gazeteci Fuat Uğur, Kafkasya milletlerinden Çerkes halkının uğradığı zulüm, soykırım ve sürgünleri hatırlattı

Çerkes Soykırımının 157. Yılı; bu acı, sözlerle geçiştirilemez…

Her 21 Mayıs'ta bu acı biraz daha tazeleniyor.

Lobisi olmayan, çektiği ıstırabı, yokoluşu dünyaya anlatamayan tüm halklar gibi katledilen, yok edilen on milyonlarca milletten biri Çerkesler. Kızılderililer, Aztekler, İnkalar, Namibyalılar, Afrikalı yerliler, Ruandalılar, Cezayirliler, Endonezyalılar, Vietnamlılar, Kamboçyalılar…

Ama sizlerin gözüne sürekli sokulan bir Ermeni soykırımı iddiasıdır çünkü lobileri vardır.

Sıcak denizlere inmek için tüm Kafkasya topraklarına saldıran Rus orduları ile 100 yıl süren savaşlar yapan ve elindeki ilkel silahlara rağmen cesaretleriyle, gözü peklikleriyle koskoca bir devlete karşı duran milletin adıdır Çerkesler. Yaşadıkları Çerkesya topraklarında rahat bırakılmamışlar ve sonunda o kadar çok kayıp vermişlerdir ki barış istemek zorunda kalmışlardır. Ama Ruslar durmamış Çerkes köylerini tek tek yakıp, on binlerce insanı kılıçtan geçirip, çoluk çocuk demeden katletmişlerdir.

Bu savaşlarda Çerkesler nüfusunun yüzde 60'ını kaybetti. Kalan 1,5 milyon da 1864'ten itibaren Fransız, İngiliz, Rus ve Osmanlı temsilcilerinin vardığı anlaşmayla sürgün edildi. Bu sürgün sırasında Osmanlı topraklarına girebilen ve sağ kalabilenlerin sayısı ancak 600-800 bin arasındaydı. Soçi'den teknelere bindirilen insanlar tıklım tıklım, üst üste, hastalıklarla başetmeye çalışarak kendileri için bilinmedik topraklara adım attılar. Sürgünlerin çoğunu Karadeniz'in hırçın dalgaları yuttu. Bu yüzden Çerkesler on yıllar boyunca Karadeniz'den çıkan balıkları yemediler.

Sürgünün başladığı tarih kabul edilen 21 Mayıslar bu yüzden Dünya Çerkesleri için yas günüdür.

Çerkesler bugün Çarlık Rusya'sının yaptığı bu soykırımdan dolayı Rusya Federasyonu'ndan ana vatan topraklarına, yani Çerkesya'ya serbest dönüşü açmasını, çifte vatandaşlık hakkını vermesini istiyor.

Dünyadaki Çerkes nüfusunun yüzde 60'ı Türkiye'de. Geçmişte, yani 2000 öncesinde 21 Mayıs anmaları Türkiye'de suçtu. Daha doğrusu derneklere “Çerkes” adının verilmesi bile yasaktı. Şimdi ilkokullarda Çerkesçe seçmeli dersler var. Köyler eski adlarını geri aldılar.

Bu konuda müteşekkir olan Çerkesler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ile çifte vatandaşlık meselesini çözmesini istiyorlar.

Ve bir de 5-6 milyon Çerkes için neden TRT'nin bir kanalının Çerkesçeye ayrılmadığını merak ediyorlar. Bu çok mu zor?

Sayın Cumhurbaşkanı'nın 21 Mayıs için yayınlayacağı mesaj ancak TRT'den bir Çerkesçe kanal müjdesiyle daha anlamlı olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.