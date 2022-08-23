Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han’ın Katıldığı Savaşlar

Cengiz Han kimdir? Cengiz Han’ın katıldığı seferler neler? Türk Büyüklerinden Cengiz Han Moğol İmparatorluğunun kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Türk tarihinde büyük bir yeri olan Cengiz Han hakkında merak edilen tüm ayrıntılara değineceğiz. İşte ayrıntılar.

Cengiz Han Kimdir?

Cengiz Han'ın 1162 civarında Moğolistan'daki Onon Nehri yakınlarında doğduğu düşünülmekte. Cengiz Han doğum adıyla Temuçin Moğol komutan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusudur. Cengiz Han'ın babası Yesügey, düşman bir kabile olan Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürüldüğünde Temuçin henüz 9 yaşındaydı. Temuçin'in kabilesi, küçük yaştaki bir çocuğun liderliğini kabul etmedi. Kardeşleri ve annesiyle birlikte onları ölüme terk ederek kabileden sürdüler. Temuçin daha küçücük bir çocukken, avladıkları bir hayvanı paylaşmak istemeyen üvey kardeşini çıkan bir kavga sonucu öldürdü. Temuçin 16 yaşına geldiğinde, daha önceden yaptıkları bir anlaşma sayesinde nüfuzlu bir kabileden olan Börte isminde birisiyle evlendi. Henüz 20 yaşına geldiğinde, tüm Moğolistan'da tanınan ve saygı duyulan bir komutan haline gelmeyi başarmıştı. Moğolistan'daki göçebe kavimleri birer birer kendi bayrağı altında birleştirdi. 1206 yılına gelindiğinde Moğolistan'da birlik sağlanmıştı. Cengiz Han, hiçbir savaşı kaybetmeyen, Dünya tarihinin en büyük askeri liderlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Moğol Hükümdarı Cengiz Han, 13. Yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirdi. Cengiz Han, Dünya tarihinin en büyük askeri dehalarından biri olarak kabul edilmekte. Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde 1206-1227 arasında Kuzey Çin'deki Batı Xia ve Jin Hanedanı, Türkistan'daki Kara Hıtay, Maveraünnehir, Harezm, Horasan ve İran'daki Harzemşahlar ile Kafkasya'da Gürcüler, Deşt-i Kıpçak'taki Rus Knezlikleri ve Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine gerçekleştirilen seferler sonucunda Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurdu.

Cengiz Han'ın Katıldığı Savaşlar

Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde, 1206-1227 arasında, Kuzey Çin'deki Batı Xia ve Jin Hanedanı;

Türkistan'daki Kara Hıtay, Maveraünnehir; Harezm, Horasan ve İran'daki Harezmşahlar,

Kafkasya'daki Gürcüler,

Deşt-i Kıpçak'taki Rus Knezlikleri,

Kuzey Çin'deki Jin Hanedanına karşı savaş ilanı

Yehuling Savaşı

Pekin'in fethi

Çin'in fethinin devamı ve idare işlerinin Mukhulai'a devredilmesi

Harezmşahlar ile savaş

Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine seferler yaptı.

Cengiz Han'ın Ailesi

Eşleri;

Börte

Yesüy

Erkek çocukları;

Cuci

Çağatay

Ögeday

Tuluy

Kız çocukları;

Alaltun

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