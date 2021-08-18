Çakal Carlos: Zapata, pusuya düşürülerek öldürüldü

Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde dünyanın en çok konuştuğu isimlerinden biri olan Latin Amerika kökenli Ilich Ramirez Sanchez (Çakal Carlos), Latin Amerika tarihinin saygın isimlerinden Emiliano Zapata hakkında konuştu.

Ülkesi Venezuela'da da emperyalizme karşı uluslararası direnişin son temsilcilerinden biri olarak gösterilen Çakal Carlos, 70'li yılların ortasında Müslüman olduktan sonra Türk kamuoyunda da geniş ilgi gördü. Carlos, Haftalık Baran dergisinde yayımlanan son değerlendirmesinde Latin Amerika'daki sömürgeciliğe karşı mücadelenin en önemli isimlerinden sayılan Meksikalı devrimci Emiliano Zapata ve yakın tarihin önemli bazı siyasi şahsiyetleri hakkında konuştu.

Fransa'da 25 yıllık hapis hayatını dolduran Carlos'un dünya gündemine ilişkin son değerlendirmesi;

8 Ağustos Güney Meksikalı büyük devrimci lider Emiliano Zapata'nın doğum günü. Zapata, 8 Ağustos 1879'da doğdu. Bu adam, ancak 1914'te Meksika'ya girmeyi başarabildi. Çünkü rejimin adaletsizliğine ve diktatörlüğe karşı isyan etmişti. Hemen hemen tüm büyük devrimci liderler gibi o da suikasta uğradı.

Zapata devrimciler için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Önemli bir Orta Amerika organizasyonunun kurucusudur. Bu organizasyon Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu'dur ve Meksika'da kısa bir dönem de olsa gücü elinde bulundurmuştur. Diktatörlük rejiminin devrilmesini sağlamıştır; fakat sonra iktidara gelen ve düzenin sürmesi taraftarı olan yönetimle de uzlaşamamıştır.

Meksika şu anda İsrail'e karşı açıklamalarıyla ve Filistin davasına desteğiyle biliniyor. Ümid ediyorum İsrail'le ilişkilerini geliştirmeyecek ve Filistin davası için mücadele etmeyi, Filistinlilerin haklarını korumayı sürdürecektir.

Bunlardan bahsederken çocukken Meksika'da bulunduğum günler geldi hatırıma. Zapata, çok saygı duyulan bir liderdi. Ne yazık ki Meksika'da iktidarı tam anlamıyla ele geçiremedi. Zapata iktidarı elde edecek güce sahipti; fakat oyuna getirildi. Zapata'yı öldürmeden iktidarda kalamayacağını anlayan Carranza, Zapata'yı görüşmek için çağırdığı yerde pusuya düşürerek öldürdü.

Aslında bu devrimci liderlerin başına sürekli gelir. Küba devriminin efsaneleri Fidel Castro ve Raul Castro hariç neredeyse tüm devrimci liderler ya dövüşürken yahut da suikast neticesinde öldürülmüştür. Mesela Dr. Wadi Haddad zehirlenerek öldürüldü. Uzun yıllar ev hapsinde tutulduğu için öldürülmeyen devrimci liderler de var. Bütün devrimcilere yardımı dokunan Kaddafi vahşice katledildi. Kaddafi bana da yardımcı olmuştu ve cezaevindeyken iki kere para göndermişti. Isabelle Coutant Peyre, Kaddafi'nin kızının avukatlığını üstlendi. Kaddafi birçok hata yapmasına rağmen dayanışmacı bir adamdı. Maalesef hainler tarafından linç edilerek öldürüldü.

Birçok insan öldürüldü. CIA ve MOSSAD operasyonlarıyla devrimciler ortadan kaldırıldı. Siyonizme ve emperyalizme karşı olan liderlerin kanser sebebiyle öldüğü iddiaları ise özellikle dikkat çekici… Tıpkı Wadi Haddad gibi George Habas da kansere yakalandı. Ürdün kralının koruması altında bir hastanede kaldı. Burada hayatını kaybetti.

Onlar Filistin davasının kahramanlarıydı ve ikisi de aynı şeyleri yaşadı.

Zapata'nın doğum günü vesilesiyle bazı devrimci liderlerden bahsetmiş olduk.

Ben de, 71 yaşındayım, cezaevindeyim; ama hâlâ direniyorum. Avukatlarımın ve gönüldaşlarımın dayanışması bana güç veriyor. Venezüella'ya döneceğim günü bekliyorum. Dünyanın en zengin ülkesi olan Venezüella, emperyalistlerin saldırıları sebebiyle harabeye dönmüş vaziyette ve yaşananlar gösteriyor ki durum daha da kötüleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezüella ile dayanışma içerisinde olan tek lider. Ülkede rejimin değiştirilmesi için her şey yapılıyor. Venezüella'da rejimin değişmesi ne pahasına olursa olsun engellenmeli.

Sadece Venezüella değil, Küba da berbat şartlar altında. Koronavirüs salgını orayı da fazlasıyla etkisi altına aldı. Küba'da da protestolar yaşanıyor. Nikaragua da tıpkı Küba ve Venezüella gibi emperyalistlerin saldırısı altında. Aslında vaziyet kimse için kolay değil.

Doğru tarafta olduğumuzu biliyoruz. İlkelerimiz var ve o ilkeler için ölmeyi göze alabiliriz. Bu yüzden bizi mağlup edemezler. Çünkü davamızda haklıyız. Ben Filistin'in özgürlüğü davasının bir savaşçısıyım. FHKC olarak bunun mücadelesini verdik. Bölgeye mülteci olarak gelip 1948'de İsrail devletini kuran Siyonistlere karşı mücadele ettik. İsrail'e her zaman destek olan Türkiye, Siyonist İsrail'in gerçek yüzünü gördü ve yüzleşti. Türk halkı Siyonist İsrail'e karşı olmasına rağmen ordu ve istihbarat içerisindeki bazı hainler onlarla işbirliği yapmaya devam ediyor. Bu hususta Erdoğan'ın dikkatli olması gerekiyor. Ümit ediyorum Erdoğan kendisini korumayı bilecektir. Onun hayatta kalması son derece önemli. Herkes Erdoğan'a karşı olmasından, Siyonistlerin ve emperyalistlerin Erdoğan'dan nefret etmesinden bunu anlayabiliyoruz. Fransa'da bile Erdoğan destekliyor diye bir caminin yapımı gündem olabiliyor.

Çok hareketli bir dönemden geçerken ileride neler olacağını sadece Allah biliyor.

Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah!

Allahü Ekber!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.