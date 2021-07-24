Anadolu'nun Türkleşmesinde 'Selçuklu' izleri

Melikşâh tarafından Anadolu’nun fethine memur edilen Süleymanşâh kısa zamanda İznik’e kadar bütün Anadolu’yu ele geçirerek 1077 tarihinde devletini kurdu. XIII. yüzyıl sonlarına doğru Anadolu’da Türkmen Beylikleri bağımsızlıklarını ilân etmeye başladı

1077-1308 yılları arasında Anadolu'ya damgasını vuran "Anadolu Selçuklu Devleti" ekonomik, sosyal, tarihi ve kültürel katkısıyla bugün de adından sıkça söz ettiriyor.Anadolu Selçukluları'nın Türk tarihine yaptığı katkı sadece Türk toprakları ile sınırlı kalmamış, tesiri tüm Anadolu hinterlandını kapsamıştır.

İşte Anadolu Selçuklu Devleti'nin "tarihi ayak izleri"nden yansıyanlar....

Kutalmışoğlu Süleymanşâh Devri

Melikşâh tarafından Anadolu'nun fethine memur edilen Süleymanşâh kısa zamanda İznik'e kadar bütün Anadolu'yu ele geçirerek 1077 tarihinde devletini kurdu. Rey'deki Büyük Selçuklu Sultanı'na bağlı olarak Anadolu'ya hâkim olan Süleymanşâh Bizans'ın içindeki durumundan faydalanmak suretiyle sık sık Bizans'ın içişlerine karışmaya, taht kavgalarında politikası icabı bazı imparatorlara destek olmaya başladı. Bu arada kardeşi Mansur'un isyanını Sultan Melikşâh'ın Emîr Porsuk komutasında gönderdiği kuvvetin de yardımıyla yendi. 1085 yılında ani bir baskınla Antakya Kalesi'ni aldı. Ancak Antakya'nın fethi, Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş'la arasının açılmasına sebep oldu. Sultan Tutuş ve müttefiki Artuk Bey, Süleymanşâh'ı Halep yakınlarında yendiler. Süleymanşâh üzüntüsünden intihar etti (1086).

Türkiye Kültürportalı sitesinde yer alan değerlendirmede konuya ilişkin şunlara dikkat çekiliyor; Süleymanşâh, Antakya seferine çıkarken idareyi İznik'te komutanlarından Ebu'l-Kasım'a bırakmıştı. Süleymanşâh'ın ölümünden sonra Ebu'l-Kasım'ın bağımsız hareketlerinden şüphelenen Melikşâh, Porsuk ve Emîr Bozan komutasında Anadolu'ya birlikle gönderdi. Affını istedi ise de Bozan tarafından öldürüldü (1092). Aynı tarihlerde Sultan Melikşâh'ın ölümü üzerine serbest bırakılan Süleymanşâh'ın oğlu Kılıç Arslan Anadolu'ya gelerek babasının mirasına sahip oldu (1092).

I. Kılıç Arslan

Kılıç Arslan, Ege'de oldukça kuvvetlenen Çaka Bey'i ortadan kaldırdıktan (1097) sonra Malatya'ya giderek burasını kuşattı. Ancak bu sırada büyük Haçlı ordusunun Anadolu'ya ayak bastığını duyarak İznik önlerine geldiyse de sayıca üstün Haçlılar karşısında Anadolu'ya çekildi. Eskişehir önlerinde tekrar şansını deneyen Kılıç Arslan, Haçlı ordusunu Antakya'ya ulaşıncaya kadar gerilla savaşlarıyla rahatsız etti. Haçlılar büyük zayiat vermelerine rağmen boydan boya Anadolu'yu geçerek Antakya, Kudüs ve Urfa taraflarını alıp buralarda krallık, kontluk, prenskepslik kurdular. Bu arada Haçlılar'ın arkasından gelen Bizanslılar da Batı Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz sahil kesimini tekrar kontrollerine aldı. Elinde yalnızca İç Anadolu kalan Sultan I. Kılıç Arslan başkenti Konya'ya getirdi. Daha sonra Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı şehirler üzerine yürüdü. Bu yüzden Musul Atabeki Çavlı, Artuklu İl-Gazi ve Suriye Meliki Rıdvan Kılıç Arslan'ın üzerine yürüdüler. Suriye'de Habur Suyu kenarında yapılan savaşı kaybeden Kılıç Arslan Habur'u geçerken boğuldu. Yerine oğlu Mes'ud geçtiyse de diğer kardeşi Şehinşâh O'nu tanımadı. Taht kavgası 1116'ya kadar sürdü.

Sultan I. Mes'ud

Sultan Mes'ud başlangıçta Dânişmendli Ahmed Gazi'nin egemenliğini tanımak zorunda kalmıştı. Ancak O'nun ölümünden sonra (1134) bağımsız hareket etmeye başladı. Anadolu'daki Selçuklu hâkimiyetini yeniden kurmaya çalıştı. Ancak yeniden başlayan Haçlı Seferi (II. Haçlı Seferi), bu projesini önledi. III. Konrad idaresinden Alman kuvvetlerini Ceyhan önünde 1147'de bozguna uğratan Sultan Mes'ud, VII. Lui idaresindeki Fransız ordusunu da önce Yalvaç, daha sonra Batı Toroslar'da Kazkbeli'nde yenerek zafer kazandı. Ermeniler'in hâkim olduğu Maraş-Elbistan taraflarını da ele geçiren Sultan Mes'ud bir ara Konya'ya kadar gelen Bizans İmparatoru Manuel Komnenos'u da durdurmayı başarmıştı. Ölümünden sonra yerine oğlu Sultan II. Kılıç Arslan geçti

Sultan II. Kılıç Arslan

Sultan Kılıç Arslan saltanatının ilk yıllarında kardeşleri, Dânişmendli Yağıbasan ve Bizans İmparatoru Manuel Komnenos'la uğraştı. Bizans'ın batıdaki meşguliyetinden faydalanarak Anadolu'da birliği sağladı. En büyük rakibi Nureddin Mahmud Zengî'nin de ölümü üzerine Batı Anadolu ve Marmara dışında bütün Anadolu'ya sahip oldu. Bizans İmparatoru Manuel Komnenos, Kılıç Arslan tehlikesini ortadan kaldırabilmek amacıyla büyük orduyla hareket geçti. Sultan II. Kılıç Arslan, Bizans ordusunu, Bizanslı ve Avrupalı tarihçileri “Miryekefalon” felâketi olarak nitelendirdikleri savaşta Yalvaç-Karamıkbeli'nde ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu büyük zafer Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük önem taşır. Bu tarihten itibaren artık Bizans Türkler'e karşı bir saldırı politikası takip edemeyecektir. Bu zaferle Batı Anadolu ve Eskişehir ilerisindeki bölgeler Türk fethine açılmıştır. Türk orduları kısa zamanda Ege Denizi'ne kadar olan bölgede sayısız şehirleri ele geçirdiler.

Sultan Kılıç Arslan saltanatının sonlarına doğru ülkesini eski Türk geleneklerine uyarak 11 oğlu arasında paylaştırdı. Ancak oğulları arasında şiddetli mücadeleler başladı. Bu sırada III. Haçlı Seferi başlamış ve Frederick Barbarossa büyük bir ordu ile Anadolu'ya girmiştir. Ancak Silifke Çayı'nda Alman İmparatoru'nun ölümü, Anadolu Türklüğü'nü yeni bir felaketten kurtarmış oldu. Ülke taht kavgası içinde iken Kılıç Arslan öldü (1192).

I. Gıyaseddin Keyhüsrev

Babasının yerine tahta çıkan I. Gıyaseddin Keyhüsrev, kardeşi Süleymanşâh'ın baskısı üzerine Bizans'a giderek yardım almayı amaçlıyordu. Ancak istediği yardımı alamadı. Bu sırada IV. Haçlı Seferi sonunda Lâtinler İstanbul'u ele geçirmişlerdi. I. Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu'ya geçti. Aynı tarihlerde kardeşinin de ölümü üzerine Selçuklu emîrleri tahta davet ettiler. Saltanatı zamanında Pontus (Trabzon) Rum Devleti İmparatoru III. Aleksios'u yendi, 1207 yılında Antalya'yı aldı. Ermeni Kralı II. Leon'u yendi. Eyyûbîler'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yayılmalarını önledi. İznik Rum İmparatoru Laskaris'le yaptığı Alaşehir Savaşı'nda şehit düştü.

I. İzzeddin Keykâvus

Devrin en önemli olayı 1214 tarihinde Sinop'un zaptıdır. İzzeddin Keykâvus, Anadolu'daki Selçuklu hâkimiyetini pekiştirmiştir.

I. Alâaddin Keykûbâd

Alâaddin Keykûbâd, Anadolu Selçuklu Sultanları'nın en büyüklerinden. Anadolu'da Türk birliğini büyük ölçüde gerçekleştiren Sultan Alâaddin Keykûbâd Antalya yakınlarındaki Kolonoros Kalesi'ni alarak burasına kendi adını verdi (Alâiye, daha sonra Alanya). Kırım'daki önemli bir ticaret merkezi olan Suğdak üzerine, Sinop'taki tersanelerde yaptırılan gemilerle bir donanma gönderen Sultan Alâaddin Keykûbâd, burayı ele geçirdi. Kıpçak ülkesi Sultan'ın egemenliğini tanıdı. Ermeni Kralı vergiye bağlandı. Cengiz Han ordularının önünden kaçarak Anadolu'ya gelen Harezmşah Celâleddin'in Anadolu'yu ele geçirme emeli karşısında onunla savaşa tutuşarak, 1230 tarihinde Yassıçemen Savaşı'nda yendi. Kaçan Harezmşah Celâleddin Van civarında öldürüldü. Doğu sınırlarını emniyet altına almak için, kaleleri tamir ettirdi. Asker ve mühimmat bakımından takviye etti. Doğuda büyük bir müdafaa zinciri oluşturdu. Ayrıca Moğol Hakanı Ögedey'e elçi göndererek antlaşma yaptı. Böylece Moğollar'ın tecavüzünden Anadolu'yu korumuş oldu. 1237 yılında zehirlenerek öldü.

II. Gıyaseddin Keyhüsrev

II. Gıyaseddin yetesiz bir hükümdardı. Başlangıçta komutanlarından Saadeddin Köpek'in tesirinde kalarak birçok hatalar yaptı. Bunlardan biri Harezm Beyleri'nden ve Selçuklu hizmetine girmiş olan Kayır Han'ın öldürülmesidir. Bu olay Harezm birliklerinin isyanına sebep olduğu gibi devleti uzun zaman uğraştırdı. Daha sonra Saadeddin Köpek'i öldürttüyse de arkadan patlayan Baba İshak İsyanı (1239) devleti çok sarstı. Anadolu'daki olayları dikkatli bir şekilde takip eden Moğollar'ın Azerbaycan Valisi Baycu Noyan, Anadolu'ya girerek Selçuklu ordusunu 1243 Temmuzunda Kösedağ denilen yerde ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu savaş Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına sebep oldu.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması

II. Gıyaseddin Keyhüsrev'den sonra işbaşına geçen hükümdarlar beylerin, komutanların elinde birer oyuncaktan farksızdı. 1256 yılında Anadolu'da büyük katliâmlar yapan Moğollar'la Vezir Muinüddin Süleyman Pervane anlaşarak devleti Kızılırmak sınır olmak üzere ikiye ayırdı. 1261 yılında Moğol zulmüne karşı Karamanoğulları ayaklandılar. 1276 tarihinde Hatiroğulları gene Moğollar'a karşı ayaklandı ancak başarılı olamadı. Bu hareketi destekleyen Mısır Türk Memlûk Sultanı Baybars Kayseri'ye kadar geldiyse de Anadolu'dan istediği yardımı göremedi. 1277 yılında Karamanoğlu Mehmed Bey, Selçuklu şehzâdesi Alâaddin Siyavuş'u Konya'da tahta çıkarmak üzere hareket ettiyse de başaramadı. Bu olay tarihlerde “Cimri Olayı” olarak nitelendirilmektedir. XIII. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu'da Türkmen Beylikleri bağımsızlıklarını ilân etmeye başladılar.

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