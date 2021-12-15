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TIMETURK / TARİH / Amerika başkanı, oğluyla aynı mezara gömüldü

Amerika başkanı, oğluyla aynı mezara gömüldü

Lincoln ailesi de Kennedy ailesinin lanetine benzer bir trajedi yaşadı. Suikaste kurban giden Abraham Lincol, dört oğlundan üçünü küçük yaşta kaybetti.

2 Saat Önce
2021-12-15 00:18:04
Amerika başkanı, oğluyla aynı mezara gömüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'ün üçüncü oğlu William Wallace Lincoln, 1862'de tifo hastalığına yakalandıktan sonra 11 yaşındayken öldü.

Annesi Mary Lincoln, oğlunun öldüğü yatak odasına girmeyi reddetti ve 24 Şubat'taki cenazesine gitmedi. Başkan Lincoln, cenazeye tek başına katıldı.

İç savaş bitmişti ama Lincolnlar için trajedi bitmemişti. Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865 tarihinde, Washington, D.C.'deki Ford Tiyatrosu'nda, tanınmış bir aktör ve aşırı güneyli bir konfedere devletler casusu olan John Wilkes Booth tarafından başından vurularak öldürüldü.

4 Mayıs 1865'te William Wallace Lincoln ve babası, Illinois'deki Oak Ridge Mezarlığı'nda birlikte bir mezara yerleştirildi. Sonunda, başkan en sevdiği oğlunun yanına döndü.

Köleliğin ortadan kaldırılmasında büyük rol oynayan Lincoln'ün iki oğlu daha, delikanlılık çağına gelemeden ölmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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