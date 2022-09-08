Alanya Kalesi'nde tarihi surları delip evine boru döşemiş

Alanya Kalesi'nde, Avusturyalı Walter Godina'nın manzara için izinsiz korkuluk, pencere, seramik ve betonarme yapılar yaptığı, delerek, içine plastik boru döşediği ve yıkımına neden olduğu evine bitişik milattan önce 2'nci yüzyıla tarihlenen surlar, Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğünce 1000- 1500 yıl önceki tekniklerle restore ediliyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesinde Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik surlar, 2019'un Nisan ayında yıkıldı. 8 metre genişlik ve 12 metre yüksekliğindeki surların yıkımı sonrası yapılan incelemelerde birçok skandal ortaya çıktı.

SURLARI DELİP PENCERE AÇARAK BORU DÖŞEMİŞ

Avusturyalı Godina'nın, tarihi milattan önce 2'nci yüzyıla dayanan surların üzerinde izinsiz korkuluk, pencere, seramik ve betonarme yapılar yaptığı belirlendi. Surların yıkımına neden olan bu izinsiz müdahalelere ek olarak, Godina'nın surları altını delerek atık sularını da boşalttığı ortaya çıktı. Godina'nın, suru delerek manzara izlemek için açtığı pencereyi ise tarihi taş duvar görünümlü kaplamayla gizlemeye çalıştığı belirlendi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Olayın ortaya çıkması üzerine Alanya Müzesi Müdürlüğünce, Godina hakkında o dönem 2863 sayılı yasa çerçevesinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine başlatılan hukuki süreç halen devam ederken, surların restorasyonuyla ilgili de Godina, uzun bir süre mülkiyetinden geçiş izni vermedi.

RESTORASYON MALİYETİ AÇIKLANMADI

Bu yılın başlarında anlaşmazlığın çözümüyle Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak, surların restorasyonu başlatıldı. Ancak restorasyon işleminin maliyeti hakkında Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Serap Sevgi, bilgi vermedi. .