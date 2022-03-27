28 Mart'ta doğan ünlüler kimler? 28 Mart'ta kimler doğdu? 28 Mart'ta doğan Türk ve yabancı kişiler | 28 Mart hangi burç?
28 Mart'ta doğan ünlüler kimler? Ülkemizde 'Erzurum'un Olur ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi' olarak anılan 28 Mart'ın önemi merak ediliyor. Peki ama 28 Mart hangi yabancı ve Türk doğdu? 28 Mart hangi burç? İşte detaylar...
2022-03-27 21:11:50
Ülkemizde "Erzurum'un Olur ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi" olarak anılan 28 Mart'ın önemi merak ediliyor. Peki ama 28 Mart hangi yabancı ve Türk doğdu? 28 Mart hangi burç? İşte detaylar...
28 Mart'ta doğan ünlüler kimler?
28 Mart'ta doğan Türk ve yabancı kişiler merak ediliyor. İşte 28 Mart doğumlu ünlüler...
- 1515 - Avilalı Teresa, İspanyol Katolik rahibe ve mistik (ö. 1582)
- 1592 - Jan Amos Comenius, Çek yazar (ö. 1670)
- 1819 - Joseph Bazalgette, İngiliz başmühendis (ö. 1891)
- 1862 - Aristide Briand, Fransız politikacı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1932)
- 1868 - Maksim Gorki, Rus sosyalist yazar (ö. 1936)
- 1887 - Dimcho Debelyanov, Bulgar şair (ö. 1916)
- 1894 - Ernst Lindemann, Alman albay (ö. 1941)
- 1897 - Sepp Herberger, Alman futbolcu ve antrenör (ö. 1977)
- 1899 - Harold B. Lee, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 11. başkanı (ö. 1973)
- 1907 - Lucia dos Santos, Portekizli karmelit rahibe (ö. 2005)
- 1914 - Bohumil Hrabal, Çek yazar (ö. 1997)
- 1921 - Dirk Bogarde, İngiliz oyuncu (ö. 1999)
- 1928 - Zbigniew Brzezinski, Amerikalı politikacı (ö. 2017)
- 1930 - Mustafa Eremektar, Türk karikatürist (ö. 2000)
- 1936
- Amancio Ortega Gaona, İspanyol iş adamı
- Belkıs Özener, Türk şarkıcı
- 1936 - Mario Vargas Llosa, Perulu yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi
- 1936 - Veronika Fitz, Alman oyuncu (ö. 2020)
- 1938 - Genco Erkal, Türk tiyatrocu
- 1941 - Alf Clausen, Amerikalı orkestra şefi
- 1942 - Daniel Dennett, Amerikalı felsefeci
- 1942 - Mike Newell, İngiliz yönetmen ve yapımcı
- 1943 - Conchata Ferrell, Amerikalı aktris (ö. 2020)
- 1944 - Rick Barry, Amerikalı basketbolcu
- 1944 - Ken Howard, Amerikalı eski basketbolcu ve oyuncu (ö. 2016)
- 1945 - Rodrigo Duterte, Filipinli avukat ve Filipinler'in 16. Devlet başkanı
- 1948 - Dianne Wiest, Amerikalı oyuncu
- 1953 - Melchior Ndadaye, Burundili entelektüel ve siyasetçi (ö. 1993)
- 1955 - Reba McEntire, Amerikalı country müzik şarkıcısı ve oyuncu
- 1958 - Elisabeth Andreassen, İsveçli-Norveçli şarkıcı
- 1958 - Curt Hennig, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2003)
- 1959 - Laura Chinchilla, Kosta Rikalı politikacı
- 1960 - José Maria Neves, Yeşil Burunlu siyasetçi
- 1960 - Éric-Emmanuel Schmitt, Fransız asıllı Belçikalı yazar
- 1962 - Ayşe Tunaboylu, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu
- 1968 - Yekta Kopan, Türk yazar, seslendirme sanatçısı ve televizyon sunucusu
- 1969 - Nazan Kesal, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
- 1969 - Raşit Çelikezer, Türk yönetmen, oyuncu, senarist, yapımcı ve yazar
- 1969 - Brett Ratner, Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve iş adamı
- 1970 - Laura Badea-Cârlescu, Rumen eskrimci
- 1970 - Vince Vaughn, Amerikalı oyuncu
- 1972 - Nick Frost, İngiliz oyuncu, komedyen ve senarist
- 1973 - Eddie Fatu, Samoa asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2009)
- 1975 - Alper Yılmaz, Türk basketbolcu
- 1975 - Katie Gosselin, Amerikalı televizyon yıldızı
- 1975 - Iván Helguera, İspanyol futbolcu
- 1977 - Devin Stiker, Amerikalı porno yıldızı
- 1980 - Gökhan Kalafat, Türk karikatürist
- 1981 - Julia Stiles, Amerikalı oyuncu
- 1984 - Christopher Samba, Fransa doğumlu Kongolu futbolcu
- 1985 - Steve Mandanda, Kongo asıllı Fransız futbolcu
- 1985 - Stan Wawrinka, İsviçreli profesyonel tenis oyuncusu
- 1986 - Barbora Strýcová, Çek tenis oyuncusu
- 1986 - Lady Gaga, Amerikalı söz yazarı, şarkıcı ve müzisyen
- 1987 - Yohan Benalouane, Fransız asıllı Tunuslu millî futbolcu
- 1989 - Uğur Uğur, Türk futbolcu
- 1990 - Ekaterina Bobrova, Rus buz patenci
- 1991 - Amy Bruckner, Amerikalı oyuncu
- 1992 - Sergi Gómez, İspanyol futbolcu
- 1996 - Benjamin Pavard, Fransız futbolcu
- 1997 - Yaw Yeboah, Ganalı futbolcu
- 2000 - Aleyna Tilki, Türk şarkıcı
- 2004 - Anna Şerbakova, Rus buz patenci
28 Mart hangi burç?
28 Mart günü doğan kişiler Boğa burcudur. .
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