28 Mart'ta doğan ünlüler kimler? 28 Mart'ta kimler doğdu? 28 Mart'ta doğan Türk ve yabancı kişiler | 28 Mart hangi burç?

28 Mart'ta doğan ünlüler kimler? Ülkemizde 'Erzurum'un Olur ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi' olarak anılan 28 Mart'ın önemi merak ediliyor. Peki ama 28 Mart hangi yabancı ve Türk doğdu? 28 Mart hangi burç? İşte detaylar...