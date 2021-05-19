19 Mayıs'a dair 19 stratejik bilgi

Samsun'a seyahat boyunca ve Samsun’da Mustafa Kemal yoğun bir böbrek sancısı çekiyor...Bandırma Vapuru'nda personel ve yolcudan ayrı 6 adet at ve bir otomobil bulunmakta idi.

Milli mücadelenin başlangıcı 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, tarihi bir öneme sahip.

Bu günle ilgili çokça bilgi bulunmakla birlikte klasik bilg dışında olayın farklı yönlerinin bulunduğu da gerçek.

İşte 19 Mayıs'a ait en çok merak edilen sorulara verebileceğimiz cevaplardan 19 seçme bilgi:

1. Mustafa Kemal, Samsun'da asayişi sağlaması için Osmanlı Sultanı VI. Mehmet tarafından görevlendirilip hazırlıklarını tamamladıktan sonra 16 Mayıs 1919'da yola çıktı

2. Mustafa Kemal, Samsun'a deniz yoluyla gidecekti. Karadeniz yolculuğunda ona 18 kişi eşlik etti. Bunlar arasında Refet Bele, Kazım Dirik, Hüsrev Gerede, Refik Saydam, Cevat Abbas Gürer'in de bulunduğu geminin dümeni kaptan İsmail Hakkı Durusu da vardı.

3. Bandırma Vapuru 1925 yılında bir armatöre satıldı

4. Bandırma Vapuru 16 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı.

5. 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Samsun kıyılarına ulaşıldığında saatler 08.15'i gösteriyordu.

6. Mustafa Kemal 19 Mayıs devamında hayatına sivil devam etme kararı aldı. Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleriyle başlayan Milli Mücadele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'deki açılışına giden yolun temellerine teşkil etti.

7. Atatürk nutkuna; 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım… diyerek başlıyor

8. 19 Mayıs, “Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk safhası. Mustafa Kemal bu günü sembolik doğum günü olarak hatırlatmıştır

9. Bu gün ilk kez 1926 yılında, ikinci kez 1935'te kutlandı. Simgesel olarak sadece Atatürk'ün değil bir ulusun doğum günü olan bu önemli gün Türk gençliğine armağan edildi

10. Bu gün, 1938'den sonra Gençlik ve Spor Bayramı, 1981'den sonra ise Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ismiyle kutlanıyor

11. Mustafa Kemal ve arkadaşları gemiden taka ile ayrılarak karaya ulaştı. Mustafa Kemal başında kalpağı üstünde geniş yakalı lejyon kaputuyla iskeleye çıktı.

12. Mustafa Kemal Samsun'a çıkışında 9. Ordu Müfettişi görevinde bulunmakta idi.

13. .Mustafa kemal, Anadolu'ya gitmek üzere veda ziyaretleri yaparken Osmanlı Bankası Müdürü Berc Keresteciyan'dan, Bandırma Vapuru'nun İngilizler tarafından batırılacağı istihbaratı aldı.

14. Bandırma Vapuru'nun anısı 1999 yılında yapılan ve 2003'te müze olarak açılan replikasıyla Samsun'da yaşatılmakta.

15. Bandırma Vapuru'nda personel ve yolcudan ayrı 6 adet at ve bir otomobil bulunmakta idi.

16. Samsun'a Seyahat boyunca ve Samsun'da Mustafa Kemal yoğun bir böbrek sancısı çekiyor

17. Samsun'un ilçesi Havza hem stratejik açıdan hem de kaplıcaları ile Mustafa Kemal'e böbrek sancısı açısından ilaç gibi gelmiş.

18.Geminin bilinenin aksine ,pusulası yoktu söylentileri gerçekçi değildir aksine birden fazla pusulası bulunuyor

19. Mustafa Kemal ve ekibini Samsun'a taşıyanr vapur Bandırma. İskoçya'da yük vapuru olarak inşa edilen gemi 41 yaşındaydı ve İstanbul limanına kaydedilip Türk bayrağı çekilene kadar birçok ülke gezerek farklı görevlerde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.