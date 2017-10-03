Taraftarlardan Gerard Pique'ye tepki

03.10.2017 09:49:37

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arnavutluk ile karşılacak olan İspanya'da Pique'ye tepkiler bitmek bilmiyor. Ülkedeki ‘bağımsızlık referandumu' tartışmaları nedeniyle gerilim had safhaya ulaşırken futbol sahaları da bu gerginlikten nasibini aldı.

Katalan ekip Barcelona'nın savunmacısı Gerard Pique, Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu destekleyici açıklamaları nedeniyle tepkilerin odak noktası oldu.

'ÇOK ZOR BİR GÜN GEÇİRDİK'

Katalan ekibi Barcelona'da forma giyen tecrübeli savunmacı Pique açıklamalarında, "Çok zor bir gün geçirdik. Polis ve Guardia Civil'in fotoğrafları ortada. Ben bir Katalan'ım ve kendimi bir Katalan olarak hissediyorum. Katalonya halkının tutumundan dolayı gururluyum. Oy vermek bir haktır ve savunulmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

'PIQUE DIŞARI' SLOGANLARI

Yıldız futbolcu, Arnavutluk maçının hazırlıklarını izleyen taraftarlar tarafından protesto edilirken “Pique dışarı” sloganları atıldı.

"Milli Takım'ı bırakmanı değil, Milli Takım'dan atılmanı istiyorum. Mide bulandırıyorsun." pankartı açıldı.

ANTRENMANI TERK ETTİ

Küfür ve hakaret dolu protestoların ardından Pique antrenmanı terk etti.

Bazı taraftarlar ise cep telefonlarından "Seni Seviyoruz" mesajları gösterdi.