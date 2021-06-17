Tapınakta yeşil soğan karakterinin kutsal ritüeli
Japonya'da bir Şinto tapınağında yeşil soğan karakterinin her sene yaptığı kutsal ritüel kameralara yansıdı.
Japonya'da bir Şinto tapınağında yeşil soğan karakterinin her sene yaptığı kutsal ritüel kameralara yansıdı.
Marmara'nın dibinde korkutan müsilaj görüntüleri
Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen dalış sırasında müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığı gözlendi. Ercan Akpolat, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen ve AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'dan oluşan dalış ekibi Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında denizdeki müsilajın ulaştığı boyutu görüntüledi. Dalış sırasında görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu ve bir ay önce gerçekleşen dalışa göre yoğunluğun kat kat fazla olduğu, su altındaki kaya oluşumları üzerinde de yoğun şekilde müsilajın örümcek ağı görünümüne sahip olduğu görüldü.
Kolombiya medyası: 'Türkiye'nin Pablo Escobar skandalı'
Suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in iddialarında geçen ülkelerden Kolombiya medyası Peker'e geniş yer ayırdı. Peker'in videolarından görüntüler paylaşarak Türkiye'deki uzmanların görüşüne başvuran Kolombiya medyası, Peker hakkında 'Türkiye'nin Pablo Escobar skandalı' haberini yaptı. Kolombiya televizyonu ayrıca Avrupa-Asya uyuşturucu trafiğine dair bazı isim ve bilgiler paylaştı