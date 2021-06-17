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Tapınakta yeşil soğan karakterinin kutsal ritüeli

Japonya'da bir Şinto tapınağında yeşil soğan karakterinin her sene yaptığı kutsal ritüel kameralara yansıdı.

2021-06-17 00:29:50
Fatih Tezcan: Kadir Topbaş yazısını çöpe atmam için 20-30 milyon lira teklif ettiler

Fatih Tezcan: Kadir Topbaş yazısını çöpe atmam için 20-30 milyon lira teklif ettiler

Gazeteci Fatih Tezcan, yayınladığı bir videoda “Kadir Topbaş” yazısı, Sedat Peker iddiaları ve birçok konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Mehdi olduğunu iddia edip at üstünde kılıç kuşandı: ''Hamaney'e ölüm''

Mehdi olduğunu iddia edip at üstünde kılıç kuşandı: ''Hamaney'e ölüm''

İran’ın İsfahan kentinde Mehdi olduğunu iddia eden ve at üstünde kılıç kuşanan bir kişiye polis biber gazıyla müdahale etti. Şahıs polisle mücadele ederken “Hameney’e ölüm” dedi.
Marmara'nın dibinde korkutan müsilaj görüntüleri

Marmara'nın dibinde korkutan müsilaj görüntüleri

Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen dalış sırasında müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığı gözlendi. Ercan Akpolat, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen ve AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'dan oluşan dalış ekibi Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında denizdeki müsilajın ulaştığı boyutu görüntüledi. Dalış sırasında görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu ve bir ay önce gerçekleşen dalışa göre yoğunluğun kat kat fazla olduğu, su altındaki kaya oluşumları üzerinde de yoğun şekilde müsilajın örümcek ağı görünümüne sahip olduğu görüldü.
Kolombiya medyası: 'Türkiye'nin Pablo Escobar skandalı'

Kolombiya medyası: 'Türkiye'nin Pablo Escobar skandalı'

Suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in iddialarında geçen ülkelerden Kolombiya medyası Peker'e geniş yer ayırdı. Peker'in videolarından görüntüler paylaşarak Türkiye'deki uzmanların görüşüne başvuran Kolombiya medyası, Peker hakkında 'Türkiye'nin Pablo Escobar skandalı' haberini yaptı. Kolombiya televizyonu ayrıca Avrupa-Asya uyuşturucu trafiğine dair bazı isim ve bilgiler paylaştı
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