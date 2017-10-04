Tanesi 80 liradan satılıyor

04.10.2017 17:54:00

Sabah saatlerinde Karadeniz'e açılan Akçakocalı balıkçılar, genellikle Marmara ve Karadeniz'de sonbahar aylarında görülen "zindandelen balığı" ile kıyıya yanaştı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş yaptığı açıklamada, zindandelen balığının Karadeniz'de bu mesimlerde görülebilen bir balık türü olduğunu belirtti.

Karakaş, "Palamudun büyüğüne bu ad verilir. Genelde 70 ile 100 santimetre arasında değişir. Yemesi çok lezzetlidir. Özellikle ızgarası ve fırında olursa harika bir tadı olur. Herkesin bu balığının tadına bakması gerekir" diye konuştu.

20 yıldır balıkçılıkla uğraşan Engin Tınaz (52) da palamut zamanı az da olsa balıkçı ağlarına bu balığın takıldığını ifade etti.

Çok fazla avlanılan bir balık türü olmadığını dile getiren Tınaz, "Çok az sayıda avlara takılır. Bir ve ikiden fazla takılmaz. Mevsimsel olarak bu mevsimde avlanılır ancak mevsim bittiğinde bu balık görülmez. Avı atan balıkçılarımıza denk gelirse yakalanır" dedi.

Tınaz, bu balığın 3,5 kilogram civarında olduğunu ve tanesinin 80 liradan satıldığını söyledi.