Tamir için çıktığı çatıdan düşerek öldü

05.12.2017 21:40:24

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve mesaiden artakalan zamanlarında çatı tamiri yapan Harun Reşit Meralli, Yıldızeli ilçesine bağlı Kamanlı köyünde bir evin çatısını tamire gitti.

Çatıyı tamir ettiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Meralli, kaldırıldığı Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Meralli'nin cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



