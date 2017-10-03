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Tamer Taşpınar: IWF adaletsiz davranıyor

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), sporcuları yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye bir yıl boyunca m

Tamer Taşpınar: IWF adaletsiz davranıyor
03.10.2017 09:40:36
Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), sporcuları yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye bir yıl boyunca müsabakalardan men cezası verirken karara tepki gösteren Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamet Taşpınar, "Geçmişe dönük yapılan hataların cezasını biz neden çekiyoruz? Biz 5 yıldır temiz madalyalar kazanıyoruz" dedi.

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından 9 ülkeye verilen 1 yıl men cezası 19 Ekim 2017 tarihinde başlayacak ve 19 Ekim 2018 tarihinde sona erecek.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Taşpınar, 2008-2012 yılları arasında 3 tane sporcuda çıkan doping nedeniyle kendilerine verilen bir yıllık cezanın ağır olduğuna değindi. Geçmişin cezasını çektiklerini belirten Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar şunları söyledi:

"Biz Uluslararası federasyon yetkililerine az dopingli çıkan ile fazla çıkana aynı cezanın verilmesinin doğru bulmadığımızı ilettik. Bize umut verdiler. Rusya ve Kazakistan gibi ülkelerde 10 tane bizde ise 3 sporcuda dopinge rastlandı. Biz 5 yıldır temiz spor yapıyoruz. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, sayın bakanımız Osman Aşkın Bak, Genel Müdürümüz Mehmet Baykan hep birlikte dopingle mücadelede önemli işlere imza atıyoruz. Hatta biz dopingle mücadelede örnek gösterilen ülke olduk. Mücadelemiz tüm dünyada örnek gösterildi. Bu olay 9 yıl öncesinin öncesinin sorunu. Ama biz cezasını çekiyoruz anlamak mümkün değil."

AVRUPA ŞAMPİYONASI İLERİ TARİHE ERTELENECEK

2018 yılının Mart ayında Antalya'da yapılacak olan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın tarihi Türkiye'nin aldığı cezadan dolayı ileri bir tarihe alınacak.

Bu konuyu hem Avrupa hem de Dünya federasyonları ile konuştuğunu anlatan Tamer Taşpınar, "2018 yılındaki Avrupa Şampiyonası ülkemizde yapılacak. Ceza sonrasında Avrupa Federasyonu Başkanı Antonio Urso, Dünya Federasyonu Başkanı Tamas Ajan ve Romanya Federasyonu Başkanı Avrupa Federasyonu yönetim kurulu üyesi Nicu Vlad'ın bulunduğu toplantıda dile getirdim. Kendilerine şunu söyledim; 'Biz bu şartlarda Avrupa Şampiyonası yapamayız. Çünkü; Türkiye bir spor ülkesidir. Sporcularımızın yarışmadığı bir şampiyonayı asla Türkiye'de yapamam. Çünkü; ben bunu halkımıza ve spor kamuoyuna anlatamam.' Onlarda konuyu tekrar inceleyecekler. Şampiyonanın cezamızın bittiği tarihte yapılması konusunda anlaştık. Kendileri bize ilerleyen günlerde detaylı bilgi verecek" ifadelerini kullandı.

Beş yıldır federasyon başkanlığı görevinde olduğunun altını çizen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Doping olayının suyu çıktı. Ben federasyon başkanı olalı 5 yıl oldu. Dopingle mücadelede bugüne kadar başarılı olduk. 10 yıl önce Pekin Olimpiyatlarında ve 2012 Londra Olimpiyatlarında alınan numuneler o tarihlerde temiz çıkıyor. 9 yıl sonra yapılan tahlilde doping tespit ediliyor. Bu işi amacının dışına çıktı" dedi.

"BASKILAR CEZALARI GETİRDİ"

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Uluslararası Halter Federasyonu'na (IWF) yapmış olduğu baskılar sonucunda bu cezaların verildiğine değinen Taşpınar, "Halter olimpiyatlardan çıkarılır tehdidi sonucunda bu karar verildi. İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde doping yok mu? Tabi ki vardır. Uluslararası Anti Doping Ajansı (WADA) 8-9 yıl önce Sibel Özkan'dan toplam 12 numune aldı ve hiçbirinde sporcumuz dopingli çıkmadı. Şimdi teknoloji ilerledi ve sporcular dopingli çıkıyor. Bu yanlış bir uygulama. 50 metrelik bir havuza bir damla doping maddesi atın ve havuzun herhangi bir yerinden numune alındığında derhal pozitif bulguya rastlanıyor. Kontroller bugünkü şartlarda yapılsaydı Pekin Olimpiyatları'nda tüm sporcular dopingli çıkardı. Bize 3 sporcusuyla 10 sporcusu dopingli çıkan ülkelere farklı cezalar olacak denildi ama 9 ülkeye bir yıl men cezası verdiler. Bu adaletsizliktir ve haksızlıktır" diye konuştu.

"EN İYİLER ABD'DE YOK"

15 Ekim 2017 tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak U-23 Avrupa Halter Şampiyonası'na katılım ile ilgili gerekli itirazları yapan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'a kısa zamanda olumlu yanıt geldi. Şampiyonanın tamamına katılma onayının IWF tarafından verildiğini belirten Taşpınar, "Bize Arnavutluk'taki şampiyonanın 4 gününe katılın denildi. Bunu yetkililer katıldığımız toplantıda söyledi. Ben de katılmayacağımızı söyleyince yeniden toplantı yapıldı ve şampiyonanın tamamına katılma hakkını elde ettik" dedi.

Taşpınar ayrıca, "Kasım ayında Amerika'da Büyükler Dünya Şampiyonası var. Biz bu şampiyonada yokuz. Amerika bu şampiyonada en iyi 9 ülkenin yer almamasından dolayı çok endişe duyuyor. Şampiyona çok sönük geçecek diye endişe içerisindeler. Adamlar haklı. Önceden verilen bir organizasyonda şimdi en iyi 9 ülke olmayacak. Bu halter camiası için üzücü bir olay" şeklinde konuştu.

"59 MADALYA İLE REKOR KIRDIK"

Türkiye U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya rekoruna imza attı. Kosova'nın Priştine kentinde geçtiğimiz günlerde organize edilen Şampiyonada milli sporcularımız 16 altın, 20 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplam 59 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 33 ülkeden 364 sporcunun katıldığı şampiyonaya Türkiye kafilesi 16 erkek ve 16 bayan olmak üzere toplam 32 sporcuyla katıldı. Müsabakalar sonrasında U17 Bayanlarda 599 puan toplayan Romanya'nın ardından Türkiye 576 puanla Avrupa ikincisi oldu.

U17 Erkeklerde 554 puanla Rusya'nın artından Türkiye 535 puanla Avrupa ikinciliğini elde etti. U15 Erkeklerde ise 516 puanla Türkiye Avrupa şampiyonu oldu. U15 Bayanlarda 549 puanla Romanya'nın ardından Türkiye 513 puanla Avrupa ikinciliğini elde etti.

Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi olan milli sporcularımızın gelecek için ümit vadettiğini belirten Tamer Taşpınar, "Olimpiyatlara hazırlanma aşamasında ve madalya alma konusunda patlama yaptığımız dönemde bize verilen ceza sporcularımızı olumsuz etkileyecek. Başarımız büyük bir sekteye uğrayacak. Ancak biz sporcularımıza elimizden gelecek desteği vereceğiz. Sporcularımız bizim gurur kaynağımız" dedi.

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