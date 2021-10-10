DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tazminatı ödenmeyen memur KDK kararıyla hakkını aldı
Teknoloji bizleri nasıl izliyor?
Demir sektöründen 8,9 milyar dolarlık ihracat
Eylülde en çok satılan spor ve lüks otomobiller
Nobel ödüllü yazar Kazuo Ishiguro’dan 10 muhteşem alıntı
Google'dan bir arama sürprizi daha
Gözler yarınki kabine toplantısında! Ana gündem fahiş fiyat artışları
Teknolojinin açıklayamadığı gizem: Dyatlov Geçidi Vakası
İsrail polisi Mescid-i Aksa Hatibi Sabri’nin evine baskın düzenledi
İlber Ortaylı'dan tepki: Korkunç bir duruma geldi
Mars'ta doğan insanlar farklı mı olacak?
Tataristan’da uçak düştü: 19 ölü, 3 yaralı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos şokta!
'Güneş batmayan ülke'de panik! Raflar boşaltıldı, ülkede endişe hakim
Tamer Karadağlı'nın ödül törenindeki tavırları gündem oldu! “Artık sus mu diyorsunuz?”

Tamer Karadağlı'nın ödül törenindeki tavırları gündem oldu! “Artık sus mu diyorsunuz?”

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde oyuncu Nihal Yalçın’ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı’nın tavırları sosyal medyada gündem oldu.

2021-10-10 10:17:16
3 ayağı ile engelleri aştı

3 ayağı ile engelleri aştı

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi kapsamında sol ön bacağı kesilerek sağlığına kavuşan köpek, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 3 ayağı ile gösteri yaptı. Parkurdaki engelleri başarıyla geçen 'Şanslı', hayvanseverlerden alkış aldı.
Genç çift, sıcak hava balonunda dünya evine girdi

Genç çift, sıcak hava balonunda dünya evine girdi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Melis Dağtekin (25) ve Sait Özcan (30), sıcak hava balonunda kıyılan nikahla dünya evine girdi.
El frenini çekmeyi unuttu, kazaya sebep oldu

El frenini çekmeyi unuttu, kazaya sebep oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin ana yola çıkarak, seyir halindeki otomobile çarpması, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna giren sürücü, otomobilin el frenini çekmeden inip, markete girdi. Araç ise kısa süre sonra hareketlenip, ana yola çıkarak, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazayı görenler, koşarak otomobilin el frenini çekerken, araçlarda hasar oluştu. Bu anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Adliyeden firar eden şüpheli kamyonet kasasında böyle yakalandı

Adliyeden firar eden şüpheli kamyonet kasasında böyle yakalandı

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde getirilen şüpheli, adliyeye girecekken, polislerin elinden firar etti. Polis, firar eden kişiyi 500 metre ileride kamyonet kasasında yakaladı. Olay, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Beşiktaş'ta polisin uyuşturucu sattığı şüphesiyle gözaltına aldığı kişiyi, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye getirdi. Şüpheli, adliye girişinde polislerin elinden kurtularak, kaçtı. Polis ekipleri firar eden kişinin peşinden koştu. Şüpheli, adliyeye 500 metre mesafede bulunan kamyonet kasasında yakalandı. Şüpheli tekrar adliyeye götürüldü.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş