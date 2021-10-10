Tamer Karadağlı'nın ödül törenindeki tavırları gündem oldu! “Artık sus mu diyorsunuz?”

3 ayağı ile engelleri aştı

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi kapsamında sol ön bacağı kesilerek sağlığına kavuşan köpek, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 3 ayağı ile gösteri yaptı. Parkurdaki engelleri başarıyla geçen 'Şanslı', hayvanseverlerden alkış aldı.