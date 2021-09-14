Taliban’ın lunapark eğlencesi

'Ayrılmaz dostlar'

Çiftlik sahibi Nebil Eyikeyf, sevimli dostların birbirinden ayrılmadığını söyledi. 'Ayrılmaz dostlar' dediği kedi ve köpeğinin beraber büyüdüğünü anlatan Eyikeyf, şöyle konuştu: 'Ben onları hiç birbirinden ayırmıyorum. Sabah 'günaydın' dediğimde koşarak yanıma geliyorlar, daha kapıda karşılıyorlar. Yedikleri ekmeği birlikte bölüşüyorlar. Kıskançlık ve fesatlık yok, 'hepsi benim olsun' diye mücadele etmiyorlar. Birbirleriyle sarmaş dolaş 24 saatleri böyle geçiyor. İnsanlar birbirleriyle anlaşmakta güçlük çekiyor, insanlara da biraz örnek olmasını diliyorum.'