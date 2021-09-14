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Taliban’ın lunapark eğlencesi

Taliban militanları Pazartesi günü Kabil Şehir Parkı'nda gezinirken ve Kabil Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanları kontrol ederken görüntülendi. Abdul Karim isimli Taliban militanı, 'Eğleniyorum ve gördüğünüz herkes benim arkadaşım. Allahın izniyle her yerde güvenlik var, Taliban her yerde güvenliği sağladı' dedi.

2021-09-14 20:09:39
'Ayrılmaz dostlar'

'Ayrılmaz dostlar'

Çiftlik sahibi Nebil Eyikeyf, sevimli dostların birbirinden ayrılmadığını söyledi. 'Ayrılmaz dostlar' dediği kedi ve köpeğinin beraber büyüdüğünü anlatan Eyikeyf, şöyle konuştu: 'Ben onları hiç birbirinden ayırmıyorum. Sabah 'günaydın' dediğimde koşarak yanıma geliyorlar, daha kapıda karşılıyorlar. Yedikleri ekmeği birlikte bölüşüyorlar. Kıskançlık ve fesatlık yok, 'hepsi benim olsun' diye mücadele etmiyorlar. Birbirleriyle sarmaş dolaş 24 saatleri böyle geçiyor. İnsanlar birbirleriyle anlaşmakta güçlük çekiyor, insanlara da biraz örnek olmasını diliyorum.'
Taksi durağındaki silahlı saldırı kamerada

Taksi durağındaki silahlı saldırı kamerada

Olay, geçen hafta cuma akşamı Ankara Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Erol, alacak yüzünden uzun yıllardır konuşmadığı kardeşi Ahmet Erol'un, babasının çalıştığı taksi durağında olduğunu öğrendi. Serdar Erol, durağa gidip, kardeşinin üzerine doğru koşarak tabanca ile 6 el ateş etti. Kurşunlar, taksiye isabet ederken kaçan Ahmet Erol yara almadan kurtuldu. Serdar Erol, olayın ardından bölgeden kaçarken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Serdar Erol'un ateş etmesi, Ahmet Erol'un da panik içinde kurşunlardan kaçması yer aldı. Ahmet Erol'un şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Serdar Erol, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
The Matrix: Resurrections”dan merak uyandıran fragman

The Matrix: Resurrections”dan merak uyandıran fragman

Lana ve Lilly Wachowski’nin reji maharetleri ve entelektüel birikimleriyle hayata geçirdikleri; sayısız sanat yapıtı, mitoloji, dinler tarihi ve felsefi akımlara dair referanslarla örülü, gerçek bir sinema klasiği olan The Matrix’in (1999) üzerinden 20 seneden fazla zaman geçti. Devam filmleri The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions ile bir üçlemeyi başlatan bilim kurgunun popüler kültüre yansımalarını, farklı jenerasyonlarda yarattığı tesiri, türe olan katkılarını tartışmak mümkün değil.
Tepki çeken patron

Tepki çeken patron

Patron ve işçi ilişkisine dair video sosyal medyada tepki çekti.
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