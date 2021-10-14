Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye’de temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye’de temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Van'daki MİT operasyonundan görüntüler
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT ile Emniyet, Van'da sığınmacı olarak yaşayan İranlı eski asker M.A.'nın İran istihbarat teşkilatı tarafından kaçırılacağı bilgisine ulaştı. M.A.'nın İran'a kaçırılması için 30 bin dolarlık bütçeyle Van'da bir şebeke oluşturmaya çalışıldığını tespit etti. Takibe alınan şebeke üyelerinin İranlı istihbaratçıların talimatıyla M.A.'nın eşi M.E.'ye kaçırmaya yardım etmesi karşılığında 10 bin dolar para teklif ettiği ve kabul etmemesi halinde İran'daki ailesine zarar verileceği şeklinde tehdit ettiği belirlendi. İran istihbaratının, M.A.'yı araç ile İran'a kaçırmak üzere 2 kişiyi 24 Eylül 2021'de Van'a gönderdiğinin tespit edilmesi üzerine MİT ve polis şebeke üyelerini suçüstü yakalandı. 24 Eylül’de M.A.'yı evine girmeye çalışan İran vatandaşı S.S. ve Türk vatandaşı M.E.A., gözaltına alındı. Operasyonda 6 Türk vatandaşından oluşan diğer şebeke üyeleri de yakalandı.
Gaziantep'te kazalar, mobese kameralarında
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıyan kaza görüntüleri paylaştı. Şehrin değişik semtlerinde meydana gelen kazaların genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, bir otomobilin yaya geçidinden geçmek isteyen bisikletliye çarpması ve iki otomobilin çarpışması sonucu birinin şarampole yuvarlandığı yer aldı. Yetkililer, kazaların büyük bölümünün dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.
Mali ordusundan Müslüman sivillere işkence
Mali'de ordu güçlerinin, Müslüman sivillere yönleik işkence ve yargısız infazları gündeme oturdu. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Mali ordusu, ülkenin orta kesimindeki Cenne'ye bağlı Sofara kasabası yakınlarında Müslüman halka işkence uyguladı. Bölgeden paylaşılan bir videoda, imam olduğu ifade edilen bir Müslümanın gözlerinin bağlandığı, kötü muameleye maruz bırakıldığı ve 'terörist gruplara bağlı olduğunu itiraf etmeye' zorlandığı aktarılıyor. Bölgede yüze yakın Fulani Müslümanın da zorla alıkonularak bir askeri kampa götürüldüğü, bu kişilerin işkence gördüğü ve bazılarının infaz edildiği belirtildi. MepaNews