Taliban'dan kaçan Afgan hükümet güçleri
Taliban'dan kaçan Afgan hükümet güçleri helikopterle Özbekistan'da pamuk tarlasına indi
Taliban'dan kaçan Afgan hükümet güçleri helikopterle Özbekistan'da pamuk tarlasına indi
Atatürk büstüne saldıran şüpheliye 29 yıl hapis istendi
Tekirdağ'da 28 Mart'ta 3 farklı okulda Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazdığı tespit edilen şüpheli Günhan Daştan (48) hakkında 3 ayrı suçtan 29 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Daştan'ın DEAŞ ve PKK terör örgütlerinden bazı kişilerle birden çok kez irtibatı olduğu, eylemini DEAŞ'ın hedeflerine hizmet eder şekilde gerçekleştirdiği ve DEAŞ üyesi olduğu değerlendirmesi yapıldı. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
İHH ekipleri sel bölgelerinde köylere ulaştı
Batı Karadeniz’de meydana gelen selin ardından Bartın, Sinop ve Kastamonu’da faaliyetlerine başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, elektrikleri kesik olan, yolları kapalı olan köylere yardım ulaştırmaya başladı. İHH Afet Yönetim Birimleri, 230 kişilik ekiple bir yandan arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor diğer yandan ise mağdurlara insani yardım ulaştırmayı sürdürüyor.