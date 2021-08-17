Taliban'dan kaçan Afgan hükümet güçleri

Atatürk büstüne saldıran şüpheliye 29 yıl hapis istendi

Tekirdağ'da 28 Mart'ta 3 farklı okulda Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazdığı tespit edilen şüpheli Günhan Daştan (48) hakkında 3 ayrı suçtan 29 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Daştan'ın DEAŞ ve PKK terör örgütlerinden bazı kişilerle birden çok kez irtibatı olduğu, eylemini DEAŞ'ın hedeflerine hizmet eder şekilde gerçekleştirdiği ve DEAŞ üyesi olduğu değerlendirmesi yapıldı. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.