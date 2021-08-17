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Taliban'dan kaçan Afgan hükümet güçleri

Taliban'dan kaçan Afgan hükümet güçleri helikopterle Özbekistan'da pamuk tarlasına indi

2021-08-17 01:58:34
Erzurum'u dolu vurdu

Erzurum'u dolu vurdu

Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandıErzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı
Ankara'da kadın kaynak personelinin sözleri alkış aldı

Ankara'da kadın kaynak personelinin sözleri alkış aldı

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törende konuşan kaynak personeli Melek Tuğ, işini 'adım akıllı' değil 'kadın akıllı' yaptığını belirtti. Tuğ'un sözleri törene katılanlar tarafından alkış aldı.
Atatürk büstüne saldıran şüpheliye 29 yıl hapis istendi

Atatürk büstüne saldıran şüpheliye 29 yıl hapis istendi

Tekirdağ'da 28 Mart'ta 3 farklı okulda Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazdığı tespit edilen şüpheli Günhan Daştan (48) hakkında 3 ayrı suçtan 29 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Daştan'ın DEAŞ ve PKK terör örgütlerinden bazı kişilerle birden çok kez irtibatı olduğu, eylemini DEAŞ'ın hedeflerine hizmet eder şekilde gerçekleştirdiği ve DEAŞ üyesi olduğu değerlendirmesi yapıldı. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
İHH ekipleri sel bölgelerinde köylere ulaştı

İHH ekipleri sel bölgelerinde köylere ulaştı

Batı Karadeniz’de meydana gelen selin ardından Bartın, Sinop ve Kastamonu’da faaliyetlerine başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, elektrikleri kesik olan, yolları kapalı olan köylere yardım ulaştırmaya başladı. İHH Afet Yönetim Birimleri, 230 kişilik ekiple bir yandan arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor diğer yandan ise mağdurlara insani yardım ulaştırmayı sürdürüyor.
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