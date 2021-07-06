Taliban'a karşı 'canlı kalkan' olarak kullanılan sivillerin görüntüleri ortaya çıktı
Afganistan'ın doğusunda ABD istihbaratı CIA tarafından eğitildiği belirtilen hükümete bağlı güçlerin, sivilleri Taliban'a karşı 'canlı kalkan' olarak kullandığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Yerel kaynakların aktardığı görüntülere göre ülkenin doğu illerinden Host'ta varlık gösteren CIA destekli Host Koruma Gücü-HKG (Khost Protection Force-KPF) birlikleri sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Bölge kaynakları, servis ettikleri görüntülerde HKG birliklerinin sivillere ait evleri basarak askeri merkez olarak kullandığını belgeledi. Ayrıca HKG askeri konvoylarının geçeceği yollarda siviller tek sıra halinde yürütülerek, Taliban saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanıldı. (MepaNews)