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Taliban'a karşı 'canlı kalkan' olarak kullanılan sivillerin görüntüleri ortaya çıktı

Afganistan'ın doğusunda ABD istihbaratı CIA tarafından eğitildiği belirtilen hükümete bağlı güçlerin, sivilleri Taliban'a karşı 'canlı kalkan' olarak kullandığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Yerel kaynakların aktardığı görüntülere göre ülkenin doğu illerinden Host'ta varlık gösteren CIA destekli Host Koruma Gücü-HKG (Khost Protection Force-KPF) birlikleri sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Bölge kaynakları, servis ettikleri görüntülerde HKG birliklerinin sivillere ait evleri basarak askeri merkez olarak kullandığını belgeledi. Ayrıca HKG askeri konvoylarının geçeceği yollarda siviller tek sıra halinde yürütülerek, Taliban saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanıldı. (MepaNews)

2021-07-06 16:27:18
1988 Rize modeli, full ahşap, tek çivi yok!

1988 Rize modeli, full ahşap, tek çivi yok!

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan marangoz Metin Tercan, 1988 model otomobilini, ahşap kaplayarak kamyonete dönüştürdü. Marangoz Metin Tercan, 1988 model otomobilinin çürüyen kaportasını hurdacıya vererek motorunu yeniden dizayn etti. Motoru çalıştırmayı başaran 66 yaşındaki mobilya ustası Tercan, bunun üzerine aracı ahşapla kaplayarak kamyonete dönüştürmek üzere çalışmaya başladı. Yaklaşık 1,5 yıl evinin altındaki marangoz atölyesinde çalışarak şasi, kaporta, kasa, kapı ve jant kapaklarını ahşaptan yapan Tercan, parçaları birleştirerek kamyoneti kullanılır hale getirdi.
El yapımı ev gibi karavan

El yapımı ev gibi karavan

İzmit'te yıllarca tamircilik, akü imalatı ve yedek parçacılık yaptıktan sonra işlerini çocuklarına devreden 78 yaşındaki Mehmet Yavuz, ev gibi dizayn ettiği karavanında eşiyle gezerek emekliliğinin keyfini çıkarıyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tamircilik, akü imalatı ve yedek parçacılık yaptıktan sonra emekliye ayrılan 78 yaşındaki Mehmet Yavuz, motokaravana dönüştürdüğü eski model minibüsü ile 13 yıldır eşiyle Türkiye'yi karış karış geziyor.
Pendik'te feci kaza; motosikletiyle kamyonun altına girdi

Pendik'te feci kaza; motosikletiyle kamyonun altına girdi

Pendik'te bir motosiklet sürücüsü yolda aniden sola dönen çöp kamyonunun altına girdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosikletin arkasında yolculuk yapan bir kadın da ağır bir şekilde yaralandı.
11 yaşındaki Nehir'in kurban pazarlığı videosuna büyük ilgi

11 yaşındaki Nehir'in kurban pazarlığı videosuna büyük ilgi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Nehir Şazi'nin (11) kurban pazarlığı yaptığı anlar, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. Babasıyla birlikte geçen pazar, Sarnıç'taki kurban pazarına gelen Nehir Şazi, Ramazan Dağgül'ün sahibi olduğu bir boğayı beğendi. Fiyatını sordukları kurbanlık için Dağgül, 17 bin TL isteyince bu sefer sıkı bir pazarlık başladı. Nehir Şazi ile Ramazan Dağgül arasında dakikalarca pazarlık sürdü. Nehir kurbanlığı 15 bin 500 TL'ye almayı başardı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yaklaşık 300 bin kez izlendi.
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